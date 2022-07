PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 25. bis zum 29. Juli (Microsoft Xbox Wire)

XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

80's OVERDRIVE

80’s Overdrive ist ein 2D-Pixelart-Rennspiel, das Dich in die Zeit der 8- und 16-Bit-Konsolen sowie Arcade-Spiele zurückversetzt. Im Karrieremodus trittst Du gegen Deine Gegner*innen an, schaltest neue Rennen frei, kaufst Autos und rüstest sie auf mit modernster Technologie!

Arsonist Heaven

Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mach Dich bereit und bewaffne Dich mit so viel Feuerkraft, wie Du tragen kannst. In diesem seitlich scrollenden Überlebensspiel ist Deine Aufgabe schnell beschrieben: Jagen oder gejagt werden! Arsonist Heaven ist ein Action-Platformer im Retro-Pixel-Art-Stil, in dem Du die Rolle eines Jägers in einem feuerfesten Schutzanzug mit Jetpack übernimmst. Auf Deinem Abenteuer durchquerst Du eine Vielzahl von Biomen, darunter Wälder, eisige Berge, Wüsten und vulkanische Höhlen.

Train Valley: Console Edition

In Train Valley baust Du Eisenbahnstrecken, um Städte, Tunnel und Brücken zu verbinden. Verwalte den zunehmenden Verkehr, indem Du Weichen, Abstellgleise und Abzweigungen baust, damit mehrere Züge gleichzeitig und ohne Verspätung fahren können. Nur wenn Du die Züge in entscheidenden Momenten präzise steuerst, bleibst Du unfallfrei.

Aniquilation

Aniquilation ist ein Twin-Stick-Shooter, der auf kleinen Planeten spielt. Die Besonderheit: In diesem Spiel kämpfst Du nicht nur mit Schüssen aus Deiner Waffe, sondern nutzt zur Verteidigung auch die Umgebung des Planeten sowie die feindlichen Lebensformen. Fast alles, was Du dort findest, kannst Du werfen oder zurückreflektieren!

LootLite

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Lootlite ist ein Roguelike-Arcadegame, in dem Du zwischen sieben verschiedenen Helden*innen wählen kannst, um gegen die feindlichen Horden zu kämpfen. Versuche die gestohlenen Schätze zu bergen und reise durch eine riesige Halbinsel mit verschiedenen Levels voller Geheimnisse, versteckter Pfade und allerlei Waffen.

Lord Winklebottom Investigates

Wir schreiben die 1920er Jahre, und der berühmteste Detektiv der Welt steht vor seinem bisher schwierigsten Fall. Zum Glück gibt es in dieser Welt niemanden, der den Fall besser lösen könnte als Detektiv und Gentleman-Giraffe Lord Winklebottom.

Puzzletronics: Digital Infinite

Puzzletronics Digital Infinite ist ein minimalistisches Puzzle, bei dem Du die Teile bewegst, um logische Schaltkreise zu bilden. Lausche dabei einem entspannenden und ruhigen Soundtrack und fordere Dich selbst heraus in 135 verschiedenen Levels mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

RimWorld Console Edition

Als Überlebende*r nach einem Schiffbruch auf einer fernen Welt führst Du eine Gruppe verzweifelter Kolonist*innen an. Kümmere dich um die Stimmungen, Bedürfnisse, Wunden, Krankheiten und Süchte der Kolonist*innen und beobachte, wie sie Beziehungen aufbauen. Währenddessen kämpfst Du gegen Pirat*innen, verrückte Tiere und uralte Tötungsmaschinen. Rimworld erzählt stets neue zufällige Geschichten, die von einer Storytelling-KI in Deine Geschichte eingebaut werden.

Avenging Spirit

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Nach Deinem Tod kehrst du als Rachegeist zurück auf unsere Welt. Damit Du endlich in Frieden ruhen kannst musst Du Deine Freundin vor einem mysteriösen Verbrechersyndikat retten. Übernimm einen von vier Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten. Überwältige deine Feind*innen (oder nimm von ihnen Besitz), sammele Power-Ups und stelle dich vielen weiteren Herausforderungen, um weiterzukommen.

Digimon Survive

In Digimon Survive verirrt sich eine Gruppe von Teenagern bei einem Campingausflug mit der Schule – angeführt von Takuma Momozuka. Sie werden in eine seltsame neue Welt mit wilden Gegner*innen und neuen Verbündeten transportiert. Auf ihrem Weg zurück nach Hause erleben sie eine spannende Geschichte und treten in rundenbasierten Kämpfen an.