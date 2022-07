Dungeons & Dragons: Erster Filmtrailer veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Am 2. März 2023 startet der Fantasystreifen Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben in den deutschen Kinos. Nun ist zu dem Film der erste offizielle Trailer erschienen, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Bislang gab es drei mehr minder wenig erfolgreiche Spielfilme, die, wie das kommende Reboot, auf dem bekannten und gleichnamigen Rollenspielsystem von Gary Gygax und Dave Arneson basieren.

Über die Story ist leider bisher nur wenig bekannt, außer dass sie in der Kampagnenwelt der Forgotten Realms spielen soll, so dass sich der Zuschauer auf Zauberer und Drachen einstellen kann, die häufig in dieser Gegend anzutreffen sind.

Einige bekannte Schauspieler sind in dem Streifen ebenfalls zu sehen. So übernimmt Chris Pine die Rolle des Barden Elgin, Michelle Rodriguez darf als Barbarin Holga ihre Muskeln zeigen und Hugh Grant soll den Schurken und Bösewicht Forge Fletcher verkörpern. Regie führen John Francis Delay und Jonathan Goldstein, die sich schon für die erfolgreiche „Rollenspiel“-Komödie Game Night verantwortlich zeichneten.