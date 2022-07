PM: Neue Details zu RE Village The Mercenaries Additional Orders (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Produzent von Resident Evil Village. Die Vorbestellungen für die Winter-Expansion und die Resident Evil Village Gold Edition sind grade gestartet. Heute würde ich mit euch gerne über die neuen spielbaren Charaktere in The Mercenaries Additional Orders sprechen und über ein spezielles Bonus-Item, das für Vorbestellungen verfügbar ist.

Den ersten Charakter kennen einige von euch gut: ein Held in der ganzen Serie, Chris Redfield. Als legendärer Held nutzt Chris viele Waffen und seine robuste Stärke. Wenn ihr Gegner mit Chris besiegt, wird sein Onslaught Gauge größer. Ist er voll, könnt ihr seinen einzigartigen Onslaught-Modus loslassen. In diesem Modus sind seine Bewegungen und sein Nachladen schneller und er verursacht viel mehr Schaden – ich könnt so schnell das ganze Schlachtfeld kontrollieren. Wenn ihr einen Gegner mit dem Straight Punch ausknockt, bringt euch das einen großen Bonus für den Onslaught Gauge.

Der Target Locator ist eine der möchtigen Waffen von Chris und ihr könnt damit eine starke unterstützende Attacke fahren – sorgt nur dafür, dass ihr die Gegner deutlich seht, auf die ihr zielt.

Der zweite ist Karl Heisenberg, einer der vier Lords, die Mother Miranda dienen. Dieser Charakter hat einen riesigen Hammer und die Fähigkeit, magnetische Felder zu kontrollieren. Ihr könnt Elektrizität aufbauen, indem ihr den Hammer schwingt und auf den Boden schlagt, was viel Energie loslässt und auf großer Fläche viel Schaden verursacht. Indem ihr Heisenbergs magnetisches Feld aktiviert, könnt ihr Gegner zu euch ziehen. Einige Angriffe sin dim magnetischen Feld auch wirksamer.

Natürlich bringt Heisenberg seine furchterregenden Schöpfungen mit. Beschwört einen Soldat Jet aufs Schlachtfeld, um eure Gegner mit einer schnellen Attacke auuszumerzen. Aber aufgepasst: Sie zerstören sich selbst, wenn sie in eine Wand rennen.

Der dritte und letzte Charakter ist jedermanns Liebling: Alcina Dimitrescu! Sie ist auch eine der vier Lords, die Mother Miranda dienen. Mit einer Größe von über 2,7 m kann sie mit ihren Klauen Gegner nur so zerstören. Ihre einzigartige Thrill Gauge wächst, wenn sie Gegner angreift oder das „Lady’s Lipstick“-Item einsetzt. Während der Thrill Gauge wächst, wächst auch ihre Bewegungsgeschwindigkeit und der Schaden, den sie mit ihren Nägeln verursacht, und neue Bewegungen werden auch freigeschaltet. Wenn der Gauge maximal ist, ist auch der verursachte Schaden am höchsten.

Ihr könnt eine von Lady Dimitrescus Töchtern beschwören, wenn der Thrill Gauge voll ist.

The Mercenaries Additional Orders enthält nicht nur neue spielbare Charaktere, sondern auch neue Stufen. Wir würden gern einige der Screenshots aus Bloody Village und Bloody River Stages mit euch teilen.

Bevor wir uns verabschieden, würde ich euch gerne noch den Pre-Order-Bonus vorstellen: Das Street Wolf Outfit. Dieses Kostüm für Rosemary Winters könnt ihr auswählen, wenn ihr das bald erscheinende Story-DLC Shadows of Rose spielt. Ihr könnt erkennen, dass es ein gesticktes Design von Chris‘ Houndwolf Squad darauf gibt.

Die Winter’s Expansion enthält The Mercenaries Additional Orders, das wir heute orgestellt haben, den Third-Person-Modus, in dem ihr die Hauptgeschichte aus einer frischenn Perspektive spielen könnt, und Shadows of Rose, ein Story-DLC, das 16 Jahre nach der Original-Story von Resident Evil Village spielt. Wenn ihr die Resident Evil Gold Edition kauft, enthält sie auch das Trauma Pack DLC. Wer das Original Resident Evil Village gespielt hat, kann diie Winter’s Expansion vorbestellen und alle, die neu dabei sind, können die Resident Evil Village Gold Edition vorbestellen und das Street Wolf Outfit bekommen!