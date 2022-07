Ubisoft verschiebt Avatar - Frontiers of Pandora // Splinter Cell VR auf Eis

PC Xbox X PS5 Android

Im jüngsten Quartalsbericht hat Ubisoft den Launch von Avatar - Frontiers of Pandora ins Fiskaljahr 2023-24 verschoben, das heißt der Titel wird nicht mehr parallel zum Start von James Camerons Film Avatar - Der Weg des Wassers im Dezember diesen Jahres erscheinen, sondern frühestens im April 2023.

Frontiers of Pandora entsteht bei The Division-Entwickler Massive Entertainment und soll laut Ubisoft das Potential der Next-Gen-Technologien voll ausnutzen. Der Ankündigungstrailer zeigte detaillierte Flora, Fauna, Mechs und an den ersten Film erinnernde Reit- und Flugszenen. Gameplay gab es dagegen noch nicht zu sehen.

Auf einer Investorenkonferenz im Kontext des Quartalsberichtes wurde zudem bekannt, dass Ubisoft mehrere Projekte eingestampft hat. Darunter das Battle-Royale-Spiele Ghost Recon Frontline, in dem 100 Spieler auf großen Karten samt Vehikeln gegeneinander antreten sollten, dessen Ankündigung aber bei der Fanbase auf wenig Gegenliebe traf. Ebenso wird das zuvor exklusiv für Meta Quest in Entwicklung befindliche Splinter Cell VR nicht mehr das Licht des Tages erblicken. Ubisoft habe sich aufgrund der "unsicheren ökonomischen Situation" zu diesem Schritt entschlossen und wolle sich stattdessen mehr auf seine größten Entwicklungen konzentrieren, so Chief Financial Officer Frédérick Duguet.