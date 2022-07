Persona 5 Royal: Atlus bittet Playstation-Spieler doppelt zur Kasse

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Bisher war das umfangreiche JRPG Persona 5 - Royal exklusiv für die Playstation 4 erhältlich. Wie Entwickler Atlus Ende Juni 2022 bekannt gegeben hat, ändert sich dieser Umstand am 21. Oktober 2022. An diesem Tag wird das Spiel für PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S und auch auf die PS5 kommen. Während potenzielle Käufer auf Nicht-Sony-Konsolen natürlich den Vollpreis zahlen müssen, war die Frage nach einem Upgrade der Lastgen-Version ungeklärt – bis jetzt.

In einem FAQ auf der offiziellen japanischen Homepage haben die Entwickler für Klarheit gesorgt. Und das dürfte den Besitzern der PS4-Version nicht schmecken. Demnach wird es weder ein kostenpflichtiges noch ein kostenfreies Upgrade auf die PS5-Fassung geben. Anders gesagt: Wollt ihr Persona 5 - Royal auf der Nextgen-Konsole spielen, müsst ihr es neu kaufen.

Warum das so ist, führt Atlus nicht weiter aus. Bisher ist auch noch nicht bekannt, welche neuen Features die PS5-Version mit sich bringt. Möglich ist, dass die Framerate auf 60 Bilder pro Sekunde angehoben wird und auch der Dualsense dürfte eingebunden werden.