Hard West 2: Revolverheld-Rundentaktik erscheint am 4. August 2022

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hard West 2 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Die Wild-West-Rundentaktik Hard West 2 (im Angespielt-Bericht) wird am 4. August 2022 für PC erscheinen, wie Good Shepherd Entertainment und Ice Code Games bekannt gegeben haben.

Der neue Release-Trailer führt die Besonderheiten des Spiels gut vor: Zum einen wird wie im Vorgänger (der jedoch von einem anderen Studio stammte) der Wilde Westen von Monstern, Teufeln und anderem okkulten Spuk heimgesucht, was in jüngerer Vergangenheit erstaunlicherweise von so einigen Spielen aufgegriffen wurde.

Spielerisch aber gibt es auch nicht zu verachtende Features: So erhalten die Mitglieder eures Squads Aktionspunkte zurück, wenn sie Feinde ausschalten, sodass ihr mit geschickt verketteten Zügen ganze Scharen an Widersachern ausmerzt. Dazu greifen Revolverhelden, Mystikerinnen, Ureinwohner und Co. nicht nur auf okkulte Spezialfähigkeiten zurück, sondern pumpen Feinde auch mit abenteuerlichen Trickschüssen voll Blei, indem ihr Kugeln von Schildern und anderen metallischen Oberflächen abprallen lasst.