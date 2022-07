The Last of Us - Part 1: Neue Features der PS5-Version im Video vorgestellt

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest wurde eine PS5-Version von The Last of Us - Part 1, die von der Technik Sonys aktueller Konsole profitieren soll, offiziell angekündigt. Das Spiel erschien 2013 ursprünglich auf der PS3 und später in einer Remastered-Version für die PS4. Laut Naughty Dogs Co-Präsident Neil Druckmann sollen die Gameplay- und Präsentations-Verbesserungen "das Spiel seiner ursprünglichen Vision näher bringen". Ein knapp zehnminütiges Video, das die neuen Features und Anpassungen vorstellt, könnt ihr euch unter dieser News anschauen.

The Last of Us - Part 1 bietet auf der PS5 eine native 4K-Auflösung mit 30 FPS beziehungsweise dynamisches 4K mit 60 FPS sowie HDR-Unterstützung. Charaktermodelle und die allgemeine Art Direction wurden außerdem von Grund auf überarbeitet. Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Wireless-Controllers kommen zum Beispiel beim Einsatz der Waffen zum Tragen. Gegner sowie Begleiter zeigen dank KI-Upgrades ein realistischeres Verhalten. In Kombination mit 3D-Audio soll so die Immersion zusätzlich erhöht werden.

Das Spiel enthält zudem einen neuen Permadeath- sowie Speedrun-Modus und bietet außerdem ähnlich wie The Last of Us - Part 2 mehr als 60 Barrierefreiheits- und Zugänglichkeitsoptionen, darunter einen Audiodeskriptionsmodus für Cut-Scenes.

The Last of Us - Part 1 erscheint am 2. September 2022 für PS5 und enthält auch den Inhalt des Story-DLC Left Behind. Im Playstation-Store könnt ihr die Standard-Version für 79,99 Euro und die Digital-Deluxe-Edition mit einigen Goodies 89,99 Euro vorbestellen. Eine PC-Version ist ebenfalls Entwicklung und soll kurz darauf erscheinen.