Lego: Atari 2600 Nachbau erscheint im August für 240 Euro

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der dänische Klemmbausteinhersteller Lego hat in letzter Zeit neben den klassischen Themen auch einige Sets aus der Welt der Videospiele im Programm. Neben einer umfangreichen Super-Mario-Serie inklusive kürzlich angekündigtem Mächtigem Bowser und einem Langhals aus Horizon - Forbidden West erschien 2020 auch ein Nachbau des Nintendo Entertainment Systems (NES). Jetzt steht mit dem Atari Video Computer System, das später in den Atari 2600 umbenannt wurde, die nächste Lego-Retrokonsole in den Startlöchern.

Im Rahmen der Lego-Icons-Reihe ist der Atari 2600 ab 1. August 2022 im Lego-Shop für den stattlichen Preis von 239,99 Euro erhältlich. Das Set umfasst die Konsole, einen Nachbau des CX40-Joysticks sowie drei Spiele-Cartridges von den Klassikern Asteroids, Adventure und Centipede. Als kleines Easteregg lässt sich die Konsole zudem aufklappen und zeigt dann einen kleines Diorama eines typischen Kinderzimmers aus den 1980er Jahren. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Set keine Elektronik oder tatsächlich spielbare Spiele enthält.

Wenn ihr euch einen Eindruck vom Set machen wollt, könnt ihr euch unter dieser News das Review-Video von Henry Krasemann ansehen, der GG-Usern aus der Exklusiv-Serie "Der Games Anwalt" bekannt sein könnte und seit einigen Jahren auf seinem YouTube-Kanal klemmbausteinlyrik Klemmbausteinsets vorstellt.