PM: [News] „Sonic Origins Speed Strats“ Folge 6 – Jetzt ansehen (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

„Sonic Origins Speed Strats“ Folge 6 – Jetzt ansehen

Ein Wirbelsprint kommt selten allein! Die sechste Folge von Sonic Origins Speed Strats wurde heute von SEGA veröffentlicht. Dieses Mal dabei: verschiedene geheime Manöver, die Spielende in jedem Titel in Sonic Origins freischalten können.

Die neueste Folge von Sonic Origins Speed Strats gibt es hier :

Es folgt eine kurze Übersicht der Inhalte dieser Folge:

Dies ist nur eine kleine Auswahl all der Geheimnisse, die in jedem Spiel freigeschaltet werden können. Die genauen Codes und Anweisungen gibt es in der neusten Folge von Sonic Origins Speed Strats !

Sonic Origins ist jetzt ab 39,99 € erhältlich, für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch™-Systeme und PC.