Japan-Dokus 2018 Folge 2/15: Japan zur Kirschblüte – frei für alle

Die Blütenrosa-Saison

Teaser Das Crowdfunding für die 2022er Japan-Doku läuft. Zu diesem Anlass machen wir nach und nach die 15 Folgen der Japan-Dokus 2018 in 1080p frei verfügbar. Folge 02: Japan zur Kirschblüte

Seit 2018 waren die Japan-Dokus 2018 nur für Crowdfunder und Käufer verfügbar. Nun veröffentlichen wir die 1080p-Varianten frei für alle (das Making Of bleibt jedoch kostenpflichtig). Wenn sie euch gefallen, macht beim Crowdfunding für die Japan-Doku 2022 mit – und sichert euch alle 2022er Folgen zum Vorzugspreis von 10€ (nur bis Reisestart!).

Wer möchte, kann außerdem die 2018er Dokus in 4K erwerben, inklusive zahlreiche Extras. Auch das extralange Making Of (Folge 16) sowie etliche Extras sind dann enthalten.

Die Kirschblüte wird in Japan geradezu verehrt: Kein Laubbaum wird in japanischen Städten öfter gepflanzt – einfach, weil er so schön aussieht. Das aber nur für wenige Tage im Jahr, je nach Region zwischen Mitte März und Anfang Mai (auf Okinawa hingegen schon im Januar). Diese Flüchtigkeit ist es wohl, die das Besondere ausmacht. Oder ist die Zeit der Sakura-Blüte inklusive Hanami ("Kirschblüten-Gucken", vulgo Trinkgelage) einfach ein kommerzieller Saison-Event? Bestaunen die Japaner die Ästhetik der weiß-rosa Blätterdächer – oder freuen sie sich einfach, mal vor 20:00 Uhr aus dem Büro zu kommen und feiern zu können?

Jörg Langer ist Ende März 2018 diesen Fragen nachgegangen. Natürlich aus rein journalistischem Interesse und keinesfalls, weil er schon immer mal zur Kirschblütenzeit in Japan unterwegs sein wollte...