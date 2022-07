PM: Hard West 2 erscheint am 4. August auf Steam & GOG (Cosmocover)

PC

Hard West 2 erscheint am 4. August auf Steam & GOG

– Das dunkle Herz des wilden Westens ruft diesen Sommer im Rundentaktik-Titel von Good Shepherd Entertainment & Ice Code Games nach denen, die furchtlos sind. –

AMSTERDAM — 21. Juli 2022 — Good Shepherd Entertainment hat bekannt gegeben, dass Hard West 2, die sehnlich erwartete Fortsetzung des Rundentaktik-Hits Hard West, am 4. August via Steam & GOG zum Preis von 24,99€ für den PC erscheint. Das von Ice Code Games entwickelte Hard West 2 spielt in einem klassisches Western-Setting mit übernatürlicher Note, in der sich Legenden um einen sagenhaften Geisterzug und den auf ihm beförderten Goldschatz ranken.

Release Date Trailer:

Der neue Trailer stellt einige der menschlichen und übernatürlichen Gegner in den Mittelpunkt, denen man sich im Spiel stellen wird. Darunter der Shadow Blackheart, vor dessen Flüchen man genauso auf der Hut sein muss, wie vor dem giftigen Auswurf des Demon Hellspawn , der damit ganze Gruppen erwischen kann.

Die ausufernde, charaktergetriebene Geschichte des Spiels, die vom Origins Awards Preisträger und New York Times-Bestseller-Autor Matt Forbeck ( Deadlands ) mitgeschrieben wurde, wird durch die Stimmen von Kevin Conroy ( Batman: The Animated Series ), Darien Sills-Evans ( Days Gone , League of Legends ) und Adam Gifford ( The Colony , Batman: Hush ) zum Leben erweckt. Hinzu kommt der Soundtrack des BAFTA Award Preisträgers Jason Graves ( Dead Space , T o mb Raider )

Hard West 2 kann auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden. Unter www.HardWestGame.com gibt es weitere Informationen und die Community wartet auf Facebook , Discord und Reddit auf neue, furchtlose Mitglieder.

Über Good Shepherd Entertainment

Good Shepherd Entertainment ist ein preisgekrönter Videospiel-Publisher, der sich der Schaffung langfristiger Partnerschaften verschrieben hat, die hochkarätige, qualitativ hochwertige Unterhaltung hervorbringen. Good Shepherd hat eine starke globale Präsenz aufgebaut und Dutzende von Hits für verschiedene Plattformen entwickelt, veröffentlicht und vermarktet, darunter Monster Train, die Transport Fever-Serie, Phantom Doctrine, Hard West und das von der Kritik gefeierte John Wick Hex.

Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung bietet Good Shepherd das Know-how und ein Netzwerk aus preisgekrönten Autoren, Musikern und kreativen Köpfen sowie den Zugang zu IPs der Popkultur.

www.GoodShepherd.games

Über Ice Code Games

Ice Code Games ist ein polnisches Indie-Spielentwicklungsstudio mit Sitz in Warschau. Seit seiner Gründung hat es mehrere Spiele entwickelt und veröffentlicht, darunter ein Cyberpunk-RTS über Sekten. Vor kurzem ging das Unternehmen an die polnische Börse und arbeitet an mehreren Spieleentwicklungs-Tools. Ice Code Games besteht aus einem erfahrenen Team von Fachleuten mit Erfahrung in der Produktion von Spielen, die von Indie bis AAA reichen.

https://IceCode.games