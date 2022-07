PM: 5 verrückte Co-Op-Momente aus Saints Row (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Saints Row ist ein Spiel voller übertriebener Momente in einer wilden kriminellen Sandbox. Co-Op ist ein wichtiger Teil davon, wie wir die Erfahrung für Spieler noch interessanter machen und ihnen erlauben, mit den ganz unterschiedlichen Möglichkeiten zu experimentieren, in Santo Ileso Chaos zu verursachen. Hier sind meine Top-5-Momente in Saints Rows Co-Op:

Saints Row ist ein Spiel, das euch eine große Vielfalt an Waffen und Fähigkeiten bietet, die ihr erforschen könnt. Es gibt keine bessere Zeit, die wildere Seite von Saints Row zu erproben, als beim Spielen mit einem Freund. Ihr könnt Unterstützungsfeuer liefern, während euer Kollege den Thrustbuster auf ein paar nichtsahnende Gegner loslässt und sie in die Luft jagt.

Anpassbarkeit war schon lange ein Teil von Saints Row und einer der Gründe dafür ist die Erfahrung im Co-Op. Es ist einfach cool, die absurde Schöpfung von einem Kollegen zu sehen, wenn sie plötzlich mitten in einer ernsthaften Unterhaltung mit einem NPC auftaucht. Wenn ihr da wie ich tickt, versucht ihr wahrscheinlich sofort, etwas noch Verrückteres zu schaffen.

Es gibt in der Kampagne einen Moment, in dem ihr – nachdem ihr einen der Freunde befreit habt – miteinander eine Party mit Wingsuits crasht. Ihr jagt dabei über die Skyline von Santo Ileso und landet direkt in einem chaotischen Rave in einer Villa in den Hügeln.

In Saints Row haben wir ein paar neue Feature hinzugefügt, die euch ermöglichen, Streiche zu spielen. Wenn wir einen Streich-Messer gebaut habt (indem ihr Herausforderungen besteht), könnt ihr die eintauschen und eure Gegner in Briefkästen, Toiletten oder Mülltonnen verwandeln. Wir haben einfach diese neuen Formen schon mal komplett ausgetestet, damit ihr sie hier im Spiel und den Cutszenen sehen könnt:

Im Co-Op könnt ihr Rollen in Spielsituationen aufteilen. Ein Beispiel ist der Diebstahl eines gepanzerten Trucks, für den ihr einen langen Magneten an einem Helikopter verwendet. Es ist schwierig, die Leine auszurichten, wenn ihr gleichzeitig angegriffen werdet – also kann ein Spieler euch helfen, die Gegner zu besiegen und so eure Chancen verbessern, das Unterfangen zu bestehen. Wenn das Spiel schwieriger wird, ist es oft am einfachsten, einen Freund um Hilfe zu bitten.

Es gibt noch viel mehr zu sehen, wenn das Spiel am 23. August rauskommt. Wir können nicht abwarten, dass ihr und eure Freunde es ausprobieren und das bisher größte und beste Saints Row erleben könnt!