PM: Wie Xbox mehr Frauen in Sport und Gaming unterstützt (Microsoft Xbox Wire)

XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Wir von Xbox haben es uns zur Aufgabe gemacht, die nächste Generation weiblicher Führungspersönlichkeiten zu fördern und zu unterstützen. Ganz gleich, ob es darum geht, die höchste Bühne des Basketballs zu betreten, als große Streamerin ins Rampenlicht zu treten oder Europa mit einem Fußball-Sommermärchen zu erobern – es ist wichtig, herausragende weibliche Leistungen zu unterstützen und dabei zu helfen, Träume zu verwirklichen.

In diesem Sommer startet Xbox Initiativen mit den Fußball-Frauen-Nationalmannschaften von England und Frankreich sowie den Basketball-Mannschaften Atlanta Dream und NY Liberty. Hinzu kommen einige erstaunliche Talente – darunter Vanessa Bryant – um die nächste Generation von Spielerinnen und Sportlerinnen zu großen Träumen zu inspirieren. Dies ist einer der ersten Schritte im Rahmen des Engagements von Xbox für eine stärkere Vertretung von Frauen im Sport und im Gaming.

Wir sind stolz darauf, unsere neu gestartete Power Her Dreams-Kampagne und -Website vorzustellen. Eines der Highlights der Kampagne ist ein aussagekräftiges Video, das von Vanessa Bryant erzählt wird. Es erzählt die Reise von Zaila Avantgarde, Littlenavi, Karima Winter, Sabrina Ionescu, Rhyne Howard und Sarah Bond. Sie alle ließen ihre Träume durch eine Mischung aus Stärke, Kampf und Erfolg wahr werden.

Im Rahmen dieser zeitlich begrenzten Kampagne lädt Xbox Basketball- und Gaming-Fans dazu ein, uns über die Power Her Dreams-Website von ihren Träumen zu erzählen. Pro eingereichtem Traum spendet Xbox einen Betrag an eine von zwei Wohltätigkeitsaktionen. Die Person, die den Traum eingereicht hat, entscheidet, welche der beiden Organisationen die Spende erhält.

Für jede Einreichung, die zwischen dem 20. Juli und dem 30. September auf der Power Her Dreams-Website eingereicht wird, spendet Microsoft 10 US-Dollar an die oben aufgeführten gemeinnützigen Organisationen. Die maximale Spendensumme, die eine Person erreichen kann, liegt bei 50.000 US-Dollar.

Im Rahmen dieser Kampagne arbeitet Xbox mit Atlanta Dream zusammen. Für eine höhere Sichtweite der eingereichten Träume werden einige am 12. August in der Gateway Center Arena beim Spiel Atlanta Dream gegen NY Liberty ausgestellt.

Vor dem Hintergrund der Fußball-Europameisterschaft der Frauen startete Xbox zwei weitere Programme, um Sportlerinnen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Das Team des FC Mortons erhielt eine Tour durch die prestigeträchtige Trainingsanlage St. George’s Park des englischen Fußballverbandes. Zudem hatte die Mannschaft die Möglichkeit, zwei englischen Nationalspielerinnen Fragen zu ihren Karrieren zu stellen.

Für den französischen Fußballverband arbeitete Xbox an einer Reihe von Interviews, in denen fünf Mitglieder der französischen Frauenfußballmannschaft über ihre Träume sprachen. Sakina Karchaoui, Kadidiatou Diani, Griedge Mbock, Delphine Cascarino und Clara Mateo nahmen sich jeweils die Zeit und erzählten, wie sie die Spitze des Frauenfußballs in Frankreich erreichten.