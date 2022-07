In unserem Noten-Vergleich zu Stray führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Stray

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht

Computer Bild Spiele - Nicht getestet*

GameStar /

GamePro 86

v. 100 Cyberpunk und niedliche Katzen? Das Spiel hatte schon mit diesen beiden Elementen mein Herz erobert. Dabei habe ich mir von dem kleinen Entwicklerteam bei BlueTwelve Studio keineswegs ein perfektes Spiel erwartet, das neue Maßstäbe setzt, ich wollte einfach ein süßes Abenteuer, in dem ich als Katze eine spannende Welt erkunden kann. Und genau das und mehr hat Stray mir in jeder Sekunde des Spiels geliefert und dann auch noch eine emotionale Story oben drauf gepackt.

GIGA - Nicht getestet*

PC Games /

Videogameszone.de

8.0

v. 10 In den ersten Spielstunden läuft man eigentlich nur von A nach B, sucht nach dem besten Weg zum Zielpunkt und schaut sich dabei die wunderschön designte Stadt an. Unterm Strich hat mir dieser Teil des Spiels aber tatsächlich am besten gefallen. Die ersten Interaktionen mit Objekten und Figuren in der Spielwelt haben etwas Magisches und Verspieltes. Später gibt es dann immer seltener neue Funktionen zu entdecken.

Spieletipps 85

v. 100 BlueTwelve Studio hat mich außerdem damit überrascht, wie sehr mich die wirklich trostlose Cyberpunk-Welt in ihren Bann gezogen hat. Einen großen Beitrag dazu leistet die einzigartige Perspektive, wenn die Katze über alte Rohre auf Dächer klettert oder zwischen den Beinen der Roboter-Bewohner hindurchschleicht. Zugegeben, große Revolutionen in Sachen Gameplay gibt es in Stray nicht. Es ist ein simples Abenteuer mit Fokus auf Erkundung [...] Protagonisten. Mehr braucht es aber auch gar nicht zu sein.