PM: FIFA 23 enthüllt: Erste Details zu Spielmodi, neuen Funktionen, überarbeiteten Gameplay-Mechanismen und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

30 Jahre nach Erscheinen der ersten richtungweisenden Fußballserie FIFA von EA soll der neueste Teil, FIFA 23, noch in diesem Jahr erscheinen. EA verspricht für sein letztes Spiel, das das FIFA-Branding trägt, der bisher am stärksten vernetzte, integrativste, anspruchsvollste und insgesamt größte Teil der Serie zu sein.

FIFA 23, das für PlayStation 4 und 5 mit Crossplay 1-v-1 Modi zwischen denselben Plattformgeneration erscheint, bietet Innovationen, die es in der Welt des virtuellen Fußballs noch nie gegeben hat – ganz gleich, ob ihr euch auf einem Spielfeld befindet, das sich nun in Echtzeit verschlechtert, oder hinter den Kulissen diverse Entscheidungen im Karrieremodus trefft. Dieser FIFA-Teil hebt die Serie auf ein neues Niveau und zeigt die Entwicklung von EA in Bezug auf sie – mit verbesserter Physik und Grafik sowie zum ersten Mal mit der Integration von Frauenfußball auf Vereinsebene. Diese Erweiterungen sind der Beweis dafür, warum EA FIFA 23 als “The World’s Game” bezeichnet.

Einer der Schwerpunkte von FIFA 23 ist es, es zum authentischsten Einstieg in die Serie aller Zeiten zu machen. Zu diesem Zweck hat EA sein Bewegungserfassungssystem HyperMotion 2 weiterentwickelt, um Spieler lebensechter als zuvor erscheinen zu lassen. Die mit diesem System erfassten Daten bringen über 6.000 realistische Animationen aus echten Spielaufnahmen in das Spiel. Die Spieler rennen, treten und blocken jetzt mit so lebensechten Bewegungen, dass ihr vielleicht sogar vergesst, dass ihr ein Fußball-Videospiel spielt.

EA präsentierte mehrere Funktionen, die dank dieser innovativen Technologie ermöglicht wurden. FIFA 23 bietet Augmented-Reality-Wiederholungen von Sendungen, die Spiele noch immersiver machen. Die Umgebungen wurden ebenfalls verbessert, darunter hyperrealistische Spielfeldoberflächen und eine verbesserte Stadionatmosphäre, komplett mit den meisten Publikumsgesängen und Animationen in der Serie.

Die Welt ist nicht der einzige verbesserte Teil von FIFA 23. Spieler und der eigentliche Sport wurden ebenfalls verbessert, mit realistischerer Physik in jedem Teil des Spiels. Ein Beispiel, das die Leistungsfähigkeit der Funktionen von HyperMotion 2 direkt demonstriert, sind die weiblichen Spieler und ihre neuen authentischen Bewegungen, die ohne die neue Motion-Capture-Technologie unmöglich wären.

Mit mehr als 19.000 Spielern, mehr als 700 Teams, 100 Stadien und mehr als 30 Ligen in FIFA 23 werdet ihr diese neue Authentizität stundenlang genießen.

Ein weiteres Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Gameplay von FIFA 23 noch mehr Spielerinput zulässt. Die neuen Mechaniken streben danach, die totale Kontrolle darüber zu geben, wie ihr passt, punktet und euch bewegt. Zu diesen Ergänzungen gehören eine neue geschicklichkeitsbasierte Risiko-Belohnungs-Schießmechanik, intuitivere Freistöße sowie Strafen und Eckbälle. Dank einer realistischeren Physik-Engine verleihen diese Ergänzungen dem Spiel noch mehr Tiefe und geben eine bessere Kontrolle über die Action.

Wo könnt ihr also all diese Verbesserung an der FIFA-Formel genießen? FIFA 23 verfügt über zahlreiche Modi, in denen ihr alle visuellen und mechanismusbezogenen Upgrades auf den Prüfstand stellen können. Einer dieser Modi ist FUT Moments, in dem ihr mit einem überarbeiteten Chemiesystem euren eigenen Kader voller neuer ICONS, FUT-Helden und aller anderen, die euch einfallen, erstellen könnt. Diese aufgefrischte Version eines klassischen Modus bringt noch mehr Freiheit und Kreativität in einen bereits freien Titel.

Ihr könnt euch auch einen Platz in der Geschichte sichern, indem ihr bequem von zu Hause aus an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft teilnehmt. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft der Männer 2022 in Katar und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland 2023 sind alle da, damit ihr sie live miterleben könnt.

Das neu hinzugefügte Trainingszentrum ist perfekt für Spieler, die neu in der FIFA-Serie sind. Es enthält jede Menge Herausforderungen und Kapitel, die jeweils darauf zugeschnitten sind, weniger erfahrenen Spielern die Grundlagen des Gameplays beizubringen und ihnen zu helfen, sich zu verbessern.

Pro Clubs, Volta Football und der Karrieremodus bieten weitere Möglichkeiten, sich mit FIFA 23 zu beschäftigen. Im Pro Club-Modus könnt ihr mit neuen Anpassungen, Drop-In-Verbesserungen und neuen Vorteilen euren eigenen Stil in das Spiel einbringen. Volta Football fügt dem Spiel weitere Stilpunkte hinzu, indem es euch ermöglicht, euch Freunden und dem Rest der Community anzuschließen, um euren Avatar in verbesserten Volta-Arcades zu zeigen. Im Karrieremodus könnt ihr einen persönlichen Spieler erstellen, einige der größten Namen in der Geschichte des Sports managen und eine ganze Saison durchspielen. Es bringt auch zum ersten Mal neue spielbare Highlights in die FIFA-Serie.

Und zu guter Letzt, egal ob ihr auf PlayStation 4 oder PlayStation 5 seid, könnt ihr per Crossplay in 1v1-Modi gegen Freunde der gleichen Plattformgeneration antreten. Diese unterschiedlichen Versus-Stile erstrecken sich über FIFA Ultimate Team, Online-Saisons, Online-Freundschaftsspiele und mehr.

Mit so vielen neuen Verbesserungen und Spielgründen fühlt es sich wirklich so an, als würde FIFA 23 den Titel “World’s Game” verdienen, den EA ihm gegeben hat. Egal, ob ihr langjährige Fans oder Neulinge seid: Mit FIFA 23, das für PlayStation 4 und 5 noch in diesem Jahr veröffentlicht wird, könnt ihr jede Menge Spaß haben.