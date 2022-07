FIFA 23 angekündigt: HyperMotion 2, Crossplay und mehr auf dem Platz

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Wenig überraschend hat Electronic Arts mit FIFA 23 den nächsten Teil seiner Fußball-Reihe angekündigt, die in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiert. Dabei wird es sich um den letzten Ableger der Serie handeln, der das FIFA-Branding trägt. Der Grund dafür ist relativ simpel: Die Fédération Internationale de Football Association hatte die Lizenzgebühren für die Namensnutzung deutlich angehoben. Ab 2023 wird die Reihe EA Sports FC heißen.

Zurück zu FIFA 23: Erscheinen wird es am 30. September auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Google Stadia. Wenn ihr zur Ultimate Edition greift, dürft ihr schon ab dem 27. September 2022 loslegen. Die Entwickler versprechen Crossplay-Funktionalität zwischen Geräten einer gleichen Generation, soll heißen: PS4 und Xbox One dürfen untereinander spielen, ebenso wie PC, PS5, Xbox Series X/S und Stadia. Dabei sind nicht nur Freundschaftsspiele, sondern auch 1-gegen-1-Partien sowie FUT und Online-Saisons möglich.

Das ist nicht der einzige Punkt, in dem die alten Systeme ausgeschlossen werden. Auf den Lastgen-Konsolen wird HyperMotion 2 nicht verfügbar sein. Das Bewegungssystem soll noch realistischere Animationen bieten und euch das Gefühl vermitteln, wirklich ein Fußball-Spiel zu sehen. Passend dazu gibt es in FIFA 23 Augmented-Reality-Wiederholungen von Sendungen, was auch immer das genau bedeuten soll.

Besonders bemerkbar soll sich HyperMotion 2 laut EA beim Frauenfußball machen. Die Damenliga ist nun auf Vereinsebene im Spiel enthalten. Ihr habt also noch mehr Lizenzen, aus denen ihr wählen könnt. Insgesamt versprechen die Entwickler über 19.000 Spieler und Spielerinnen, mehr als 700 Teams, 100 Stadien und mehr als 30 Ligen.

An Spielmodi soll einiges enthalten sein. Natürlich darf FIFA Ultimate Team nicht fehlen, der nun auf den Namen FUT Moments hört. Hier ist die Rede von einem "überarbeiteten Chemiesystem", wodurch ihr eure Kader noch besser anpassen können sollt. Weiter könnt ihr an der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2022 in Katar und der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland 2023 teilnehmen. Im Trainingszentrum sollt ihr euer Können verbessern oder aufbauen. Und natürlich gibt es Pro Clubs, Volta Football und den Karrieremodus.