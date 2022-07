PM: Verbinde die Welten – Discord Voice Chat auf Xbox-Konsolen für Xbox Insider verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mach Dich bereit und verbinde Dich mit Deinen Discord-Freund*innen und -Communities auf Xbox! Der Discord-Voice-Chat kommt auf Xbox Series X|S und Xbox One. Zukünftig unterhältst Du Dich auf Discord über Sprachkanäle oder Gruppenanrufe direkt von Deiner Konsole aus – über Handy, Xbox und PC.Das Update ist ab sofort für Xbox Insider und schon bald für alle verfügbar.

Mit Discord Voice auf Xbox-Konsolen sprichst Du mit Deinen Freund*innen und der Community, während Du Deine Lieblingsspiele spielst. Planst Du ein paar Runden Multiplayer-Action in Halo Infinite mit Deinen Freund*innen auf Konsole und PC? Erforschst Du mit Deinen Freund*innen neue Biome in Minecraft? Spielst Du ein Spiel, das Cross-Play unterstützt? Dann verbinde Dich mit dem Voice-Channel und unterhalte Dich, während Du spielst.

Während Du auf Deiner Konsole spielst, siehst Du, wer sich im Gespräch befindet und spricht. Du kannst den Ton einstellen und ganz einfach zwischen Discord Voice und Xbox Game Chat wechseln.

Du möchtest loslegen? Dann öffne den Leitfaden, indem Du die Xbox-Taste auf Deiner Konsole drückst, dann zu „Partys & Chats“ gehst und auf „Discord Voice auf Xbox ausprobieren“ klickst. Dir wird eine Option zum Scannen eines QR-Codes angezeigt. Der QR-Code führt Dich zu den Discord- und Xbox-Apps – damit stellst Du eine Verbindung zwischen Deinem Discord-Konto und Deiner Xbox-Konsole her. Wenn Du Dein Discord-Konto bereits mit Xbox verknüpft hast, ist es notwendig, die Verknüpfung erneut herzustellen. Um Deinen Discord-Account zu verknüpfen, musst Du mindestens 13 Jahre alt sein – es können weitere Kindersicherungen gelten.

Sobald Dein Discord-Konto mit Deiner Xbox-Konsole verknüpft ist, wählst Du wie gewohnt den Discord-Kanal aus, in dem Du Dich unterhalten möchtest. In der mobilen Discord-App findest Du eine neue Option zum Beitreten auf Xbox. Jetzt benötigst Du nur noch die Xbox-App, um den Voice-Chat von Deinem Discord-Konto auf Deine Konsole zu übertragen. Nach der erfolgreichen Installation wird die Xbox-App gestartet und Du verbindest den Discord Voice Chat mit der Xbox Series X|S- oder Xbox One-Konsole. Beim Chatten auf Xbox-Konsolen mit Discord Voice gelten die Sicherheitsstandards von Discord.

Das neue Update wird zunächst an ausgewählte Xbox Insider ausgerollt und in den kommenden Wochen auf weitere Nutzer*innen ausgeweitet. In den Versionshinweisen für Xbox Insider findest Du weitere Details.

Wenn Du die Zukunft von Xbox mitgestalten und Zugang zu neuen Funktionen erhalten möchtest, lade Dir noch heute den Xbox Insider Hub auf Xbox Series X|S, Xbox One oder Windows PC herunter.

Wirf bei Fragen zum Xbox Insider-Programm jederzeit einen Blick in das FAQ. Support im Zusammenhang mit Xbox-Updates findest Du auf der offiziellen Xbox-Support-Website.