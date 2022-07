PM: WRC World Finale findet im September statt (Bigben Interactive)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

NACON, KT Racing, WRC Promoter und EKO Acropolis Rally Greece geben bekannt, dass das WRC World Finale am 07. und 08. September 2022 in Griechenland stattfinden wird. Es wird von AOC AGON präsentiert. In WRC 10, dem offiziellen Spiel der FIA World Rally Championship, werden also wieder die Besten gegeneinander antreten.

Das zweite Jahr in Folge findet das Finale während der Akropolis-Rallye statt. Die acht Finalisten werden zum Ende der regulären Saison, die am 15. August endet, im Herzen des olympischen Komplexes antreten. Unter ihnen ist Sami-Joe Abi Nakhle (Libanon – Weltmeister 2020), der bereits 7 von 11 Rennen gewonnen hat, und möglicherweise auch Lohan „Nexl“ Blanc (Frankreich – Dreifach-Weltmeister 2017, 2019, 2021), der um die Verteidigung seines Titels kämpft. Bei der Veranstaltung werden auch Race Clutch und andere Fahrer des amtierenden Weltmeisterteams zu Gast sein.

Die Partner AOC AGON, Playseat, Fanatec und FlexIT werden auch bei dieser siebten Saison in Folge dabei sein, die von NACON, KT Racing, WRC Promoter und EKO Acropolis Rally Greece organisiert wird.

WRC 10 ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch im Handel erhältlich.

WRC Generations erscheint am 13. Oktober 2022 auf PlayStation 4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S und später auf Nintendo Switch.