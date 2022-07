PM: Die Sommerangebote starten im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Sommerangebote sind im PlayStation Store angekommen! Genießt für eine begrenzte Zeit* das Beste aus dem PlayStation Store für weniger, da Spiele – von Blockbustern bis hin zu Indies – Add-Ons und mehr reduziert sind.

Die Liste ist so lang, dass wir hier nicht alle Titel unterbringen können, aber ihr findet unten eine Auswahl der entzückenden Spiele, die reduziert sind. Besucht den PlayStation Store, um euch alle Angebote anzusehen.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Aktion gültig bis 3.8.2022

Ghostwire: Tokyo

Aktion gültig bis 3.8.2022

FAR CRY®6 – Standard Edition PS4 & PS5

Aktion gültig bis 3.8.2022

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5

Aktion gültig bis 3.8.2022

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection

Aktion gültig bis 3.8.2022

The Quarry für PS5™

Aktion gültig bis 3.8.2022

LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga Deluxe-Edition PS4 & PS5

Aktion gültig bis 3.8.2022

STAR WARS Jedi: Fallen Order™

Aktion gültig bis 3.8.2022

TEKKEN 7

Aktion gültig bis 3.8.2022

WWE 2K22 für PS5™

Aktion gültig bis 3.8.2022

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5

Aktion gültig bis 3.8.2022

Destiny 2: Die Hexenkönigin

Aktion gültig bis 3.8.2022

*Die PlayStation Store Sommerangebote beginnen am Mittwoch, den 20. Juli um 00:00 Uhr [Ortszeit] und endet am Donnerstag, den 18. August um 00:59 Uhr [Ortszeit]. Bestimmte Spiele werden die Aktion vorzeitig verlassen, also überprüft bitte die PlayStation Store-Seite eines Spiels auf ihr individuelles Enddatum.