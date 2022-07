Yakuza: Erster Einblick in neuen Serienteil in Studiotour-Video

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ein Werbevideo zeigt erste Szenen aus dem neuen Yakuza-Teil.: Kürzlich luden die Ryu ga Gotoku Studios Mikuru Asakura zu sich ein. Der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer hatte dort einen Motion-Capture-Termin, da er eine Figur im neuesten Teil der Yakuza-Serie verkörpern wird. Auf Asakuras Youtube-Kanal wurde danach ein rund 17minütiges Video veröffentlicht, in dem er unter anderem einen Plausch mit dem Sega-Präsidenten Haruki Satomi hält und durch die Hallen des Studios geführt wird. Am Ende steht die Aufnahme seines Gesichts durch dutzende Kameras als Vorlage für die Entwickler.

Bei Minute 10 werden Asakura auch Szenen aus dem in Entwicklung befindlichen Spiel gezeigt. Zu sehen ist dabei eine Zwischensequenz mit Ichiban, dem Protagonisten von Yakuza - Like a Dragon (im Test, Note 8.5), sowie den Party-Mitgliedern Nanba und Adechi. Laut der Übersetzung von Gematsu ist den japanischen Unterhaltungen im Video zu entnehmen, dass euch der nächste Teil der Reihe euch wieder in eine neue Stadt verschlagen wird. Außerdem arbeitet demnach das Studio parallel an einem weiteren Spiel.