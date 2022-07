No More Heroes 3: Release auf PC, PS und Xbox am 11. Oktober 2022

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Publisher XSEED hatte bereits bekannt gegeben, das bis dato Switch-exklusive No More Heroes 3 (im Test, Note 8.0) für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X zu veröffentlichen. Mit einem neuen Trailer wurde nun der Veröffentlichungstag für diese Versionen verraten: Ab 14. Oktober 2022 könnt ihr auch abseits von Nintendos Hybrid-Konsole das jüngste Abenteuer von Goichi Sudas Otaku-Assassinen Travis Touchdown erleben.

Die Portierung soll Grafik und Framerate verbessern und flottere Ladezeiten bieten. Es wird dazu eine Day-One-Edition mit Spiel samt Artbook, CD mit ausgewählten Stücken des Soundtracks, Moe-Nummernschild geben. Die kommt in einem Schuber mit einer neuen Cover-Illustration.