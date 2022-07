PM: Das Forza Horizon 5: Hot Wheels DLC ist ab sofort verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Endlich ist es soweit! Forza Horizon 5 von Playground Games erhält mit dem offiziellen Hot Wheels DLC seine erste, riesige Erweiterung. Freue Dich auf die schnellsten und der Schwerkraft trotzenden Strecken, neue Biome und jede Menge neue Autos und Features.

Der Hot Wheels Park bietet eine Vielzahl neuer und vielfältiger Biome: vom zerklüfteten Giant’s Canyon über die gefrorene Tundra bis hin zu den Baumkronen, die sich über den epischen Wasserfällen in Forest Falls erheben. Diese extremen Landschaften verbinden sich unter dem Horizon Nexus, wo das Horizon Festival zwischen den miteinander verbundenen Hot Wheels-Schienen schwebt.

Es gibt nicht nur neue Biome, sondern auch neue Strecken: 212 Kilometer actiongeladene Hot Wheels-Strecken, um genau zu sein. Vom Navigieren auf der verschneiten Eispiste über das Aquaplaning auf den Wasserrutschen bis hin zum Überwinden der Schwerkraft auf den futuristischen Magnetbahnen: Hier ist für alle Racing-Fans etwas dabei. Zusätzlich zu dem sofortigen Geschwindigkeitsschub durch die Speed Boosts sorgen die brandneuen Air Tracks für die schnellsten Rennen aller Zeiten.

Neben der neuen Karte, dem Horizon Hot Wheels Park über den Wolken Mexikos, gibt es jede Menge neuer Features zu entdecken.

Werde zu einer echten Hot Wheels-Legende: Beweise, dass Du die extremen Geschwindigkeiten des Hot Wheels Parks meistern kannst. Anschließend kannst du in immer schnellere Fahrzeugklassen aufsteigen. Mit der Hot Wheels Academy absolvierst Du ein neues Fortschrittssystem, das in fünf Stufen unterteilt ist: mit Belohnungen, Events und Missionen für jede weitere Stufe.

Eine neue Horizon Story: Hot Wheels: A History of Speed bietet fünf Kapitel, die sich sukzessive zu Deinem Hot Wheels-Rang freischalten. Begib Dich auf eine abenteuerliche Reise durch die Geschichte von Hot Wheels, während Du aberwitzige Stunts und Herausforderungen absolvierst.

Fordere Deine Freund*innen und die Community heraus: Zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte kannst Du Dich jetzt mit Freund*innen zusammentun und die gesamte Erweiterung von Anfang an im Koop-Modus spielen, einschließlich der einleitenden Hot Wheels-Expedition.

Erstelle Dein eigenes Hot Wheels-Abenteuer im Event Lab: Das Hot Wheels Creation Kit enthält über 80 Strecken- und Stuntteile, die im Handumdrehen zusammengesteckt werden können. Das war aber noch nicht alles: Entwürfe, die Du mithilfe der Hot Wheels-Requisiten auf der Karte Mexikos erstellst, können auch von Spieler*innen anderer Erweiterungen genutzt werden – so kommt die gesamte Community in den Genuss von Hot Wheels-Rennen.

Beweise Dein Geschick: Der Horizon Hot Wheels Park bietet ein neues UI-Fadenkreuz, das den treffenden Namen G-Forza trägt. Diese Anzeige ändert sich dynamisch in Abhängigkeit von der Drehung des Fahrzeugs während der Fahrt auf den Hot Wheels-Strecken. Ausgehend von der Geschwindigkeit und dem Neigungswinkel des Fahrzeugs werden einzigartige Skills ausgelöst. Diese Skills kannst Du durch längeres Fahren in Schräglage aufheben oder Du entfesselst endlose Skill-Aneinanderreihungen durch perfektes und sauberes Fahren.

Neue barrierefreie Optionen für Forza Horizon 5: Exklusiv für das Spielen im Hot Wheels Park gibt es zum ersten Mal neue Sichtfeld-Einstellungen für die Konsole, einschließlich Chase Cam FOV und Far Chase Cam FOV. Diese sind standardmäßig auf Maximum eingestellt und werden nicht auf Deine Fahrten in Mexiko übertragen. PC-Nutzer*innen können diese Einstellungen ebenso anpassen wie das Sichtfeld der Cockpit-Kamera, der Armaturenbrett-Kamera, der Motorhauben-Kamera und der Stoßstangen-Kamera.

Für Forza Horizon 5 auf Konsole wurde zudem eine Einstellung hinzugefügt, mit der Du zwischen kurzer und langer Bewegungsunschärfe wählen oder die Funktion ganz deaktivieren kannst. Außerdem kannst Du den neuen Hot Wheels Stunt Steering-Assistent aktivieren. Mit ihm wird es dir leichter fallen, in den rasanten Hot Wheels-Bahnen nicht von der Strecke zu fliegen.

Alles dreht sich um die Autos: Neben den vielen anderen neuen Inhalten in Forza Horizon 5: Hot Wheels steigst Du auch in 10 neue Autos. Nach Abschluss der Hot Wheels-Expedition gelangst Du mit dem ersten neuen Auto, dem 2013 Hot Wheels Baja Bone Shaker, in den Horizon Hot Wheels Park. In diesem Forza.net-Blogbeitrag erfährst Du außerdem alles über die restlichen neuen Fahrzeuge.

Forza Horizon 5: Hot Wheels ist bereits im Forza Horizon 5 Premium Add-ons Bundle, der Premium Edition und dem Erweiterungsbundle enthalten: Du bist also bestens gerüstet und kannst sofort loslegen. Wenn du keines dieser Pakete hast, kannst du die eigenständige Erweiterung Forza Horizon 5: Hot Wheels direkt für 19,99 Euro kaufen.

Ab dem 19. Juli kannst Du, falls Du eines der oben genannten Pakete besitzt, Deine Reise beginnen. Halte hierfür Ausschau nach dem Hot Wheels-Expeditionssymbol bei Mexikos Gran Caldera (im Norden auf der Mexiko-Karte). Danach erreichst Du den Hot Wheels Park direkt über das Pausen-Menü oder durch eine Schnellreise zu einem der Hot Wheels Park-Events. Die Schnellreise im Hot Wheels Park ist kostenlos und direkt verfügbar.

Wenn Du ganz neu in der Welt von Forza Horizon 5 bist, wird das Hot Wheels-Expeditionssymbol Deiner Karte hinzugefügt, sobald Du die ersten 15 Minuten des Hauptspiels abgeschlossen hast.

Weitere Informationen zu Forza Horizon 5: Hot Wheels findest Du auf Forza.net und dem entsprechenden Launch-Post des Blogs.