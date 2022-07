Japan-Dokus 2018 Folge 1/15: Das Alte Haus – frei für alle

Von Futon bis Kotatsu

Teaser Das Crowdfunding für die 2022er Japan-Doku läuft. Zu diesem Anlass machen wir nach und nach die 15 Folgen der Japan-Dokus 2018 in 1080p frei verfügbar. Folge 01: Das alte Haus.

Seit 2018 waren die Japan-Dokus 2018 nur für Crowdfunder und Käufer verfügbar. Nun veröffentlichen wir die 1080p-Varianten frei für alle (das Making Of bleibt jedoch kostenpflichtig). Wenn sie euch gefallen, macht beim Crowdfunding für die Japan-Doku 2022 mit – und sichert euch alle 2022er Folgen zum Vorzugspreis von 10€ (nur bis Reisestart!).

Wer möchte, kann außerdem die 2018er Dokus in 4K erwerben, inklusive zahlreiche Extras. Auch das extralange Making Of (Folge 16)

In der ersten Folge von Japan-Dokus 2018 ist Jörg in einem alten japanischen Haus untergekommen. Er nennt es im Vorspann zwar "Mehrfamilienhaus", meint aber eigentlich "Mehrgenerationen-Haus" – denn was so groß und geräumig wirkt, dürfte sich bei Belegung mit zumindest Eltern, Kindern und Großeltern sehr schnell relativieren...

Das Haus ist keineswegs ein touristischer Hotspot, sondern ein ganz normales, älteres Domizil inmitten einer etwas verschlafenen Wohngegend im Adachi-Viertel, im Norden Tokios. Jörg führt euch durch die Räume, probiert typisch-japanische Besonderheiten wie Futon (eine dünne Schlafmatratze) oder Kotatsu (eine Tischplatte, die auf eine große warme Decke gelegt wird, die wiederum über einer Heizplatte hängt) aus. Es gibt aber auch solche, die direkt mit dem "alt" im alten Haus zu tun haben – etwa die quasi nicht vorhandene Isolierung oder die nicht unbedingt völlig ungefährlichen (oder leisen) Kerosin-Heizgeräte. Außerdem zieht Jörg den (Video-) Vergleich zu einem modernen japanischen Appartement.