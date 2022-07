PM: Sermons from the Lamb: Cultish Encounters – Cult of the Lamb stellt hilfreiche Weggefährten vor (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sermons from the Lamb: Cultish Encounters – Cult of the Lamb stellt hilfreiche Weggefährten vor

– Ja, es kann geangelt werden –

In Cult of the Lamb von Massive Monster und Devolver Digital werdet ihr zum mächtigen Lamm und müsst einen Kult aufbauen, was kein einfaches Unterfangen ist. Es wird die Zeit kommen, wenn ihr bereit seid, alle Hoffnung fahren zu lassen. Fürchtet euch jedoch nicht! Die Kraft des Glaubens wird euch leiten – zudem ist man als Lamm nie allein, zahlreiche Freunde helfen gerne.

Im zweiten Video der Sermons from the Lamb könnt ihr einige der Charaktere kennenlernen, die euch auf eurem lammfrommen Kreuzzug helfen werden.

Cult of the Lamb erscheint am 11. August. Bestellt es jetzt vor , um den Cthulhu-Skin für eure Gläubigen zu erhalten.

Verliert euren Glauben nicht und und schaltet auch bei der nächsten Predigt wieder ein, um noch tiefer in das Spiel gezogen zu werden.

cultofthelamb.com