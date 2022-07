Champions of Chaos: Warhammer-3-Erweiterung kommt am 23. August

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Total War - Warhammer 3 ab 52,50 € bei Amazon.de kaufen.

Seit Februar 2022 ist mit Total War - Warhammer 3 (im Test) der dritte Teil der fantasievollen Globalstrategiereihe auf dem Markt. Wie die Entwickler von Creative Assembly nun angekündigt haben, wird am 23. August 2022 die Erweiterung Champions of Chaos erscheinen. Bei dem DLC handelt es sich um ein Kommandantenpaket, das vier legendäre Untertanen der Chaskrieger beinhaltet. Beim ersten von ihnen handelt es sich um Azazel, den Prinzen der Verdamnis.

Außerdem versprechen die Entwickler "ein neues Kampagnenerlebnis". Angesiedelt ist die Handlung in der Arenastadt Zanbajin. Ihr müsst als Champion des Chaos natürlich die Gunst eures Meisters erlangen, am besten durch Blutvergießen und Rituale. Genauer gesagt sammelt ihr durch gewonnene Schlachten die Seelen eurer Feinde und könnt sie gegen diverse Verbesserungen und dämonische Verstärkungen eintauschen. Wenn ihr spezielle dunkle Festungen erobert, erhaltet ihr einen besonderen Vasallen, solang sich das Gebiet in eurem Besitz befindet.

Abgesehen von den vier Kommandanten soll der DLC außerdem über 50 neue Einheiten für euch bieten. Darunter finden sich Chaosritter, der Kriegsschrein des Chaos und die Auserkorenen. Alle weiteren aktuell bekannten Neuerungen findet ihr in den Quellen.