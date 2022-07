Xbox Game Pass: Neuzugänge As Dusk Falls, Watch Dogs 2 und mehr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die zweite Hälfte des Monats ist angebrochen und so nutzt Microsoft einmal mehr die Chance, um mitzuteilen, welche Titel in den Xbox Game Pass aufgenommen werden. Außerdem werden ein paar neue DLCs verkündet, die in das Angebot integriert werden. Zur Abrundung der Bekanntgabe haben außerdem weitere Titel Unterstützung für Touch Control erhalten, so dass ihr sie problemlos auf eurem Smartphone spielen könnt.

Ab dem morgigen 19. Juli 2022 stehen folgende Titel im Game Pass zur Verfügung:

Ask Dusk Falls (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Ashes of the Singularity - Escalation (PC)

(PC) Watch Dogs 2 (Cloud, Konsole und PC)

Noch mehr Spiele gibt es ab dem 21. Juli 2022 und zwar die folgenden:

MotoGP 22 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Torment: Tides of Numenera (Cloud und Konsole)

Zu guter letzt wird am 29. Juli 2022 noch der düstere Plattformer Inside (Cloud, Konsole und PC) in den Game Pass aufgenommen.

Falls ihr regelmäßig auf eurem Smartphone spielt, dann dürft ihr euch über zwölf neue Spiele freuen, die ihr per Touch Control bedienen könnt:

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Disc Room

Escape Academy

Garden Story

Little Witch in the Woods (Game Preview)

Lost In Random

Spacelines from the Far Out

Umurangi Generation

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Natürlich ist die Bekanntgabe-News kein reiner Grund zur Freude, es werden auch einige Titel den Game Pass verlassen: