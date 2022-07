Montagmorgen-Podcast #450

Teaser Jörg und Hagen werfen nicht nur einen Blick auf die Inhalte der Woche und eure Fragen, sondern erklären auch, wie die Japan-Doku 2022 ihre Vorgänger übertreffen soll.

Wenn einer eine Reise tut... dann nimmt er am besten eine Kamera mit und lässt andere daran teilhaben. Genau das Plant Jörg mit der neuen Japan-Doku, wobei natürlich nicht einfach vor sich hin gefilmt wird, sondern eine Reise mit spannenden Stationen konzipiert wurde. Ob er die gemeinsam mit seinem Mistreiter Max Harmathy antreten können wird, um die Dokumentation zu produzieren, hängt am Erfolg des Crowdfundings der Japan-Doku 2022. Die ist ein großes Thema in dieser Ausgabe des MoMoCa, aber natürlich vergessen die beiden über das Japan-Fieber in dieser umfangreichen Folge nicht die Inhalte der Woche und eure User-Fragen.

