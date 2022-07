PM: ONE PIECE FILM: RED erobert am 13. Oktober die Kinoleinwände Deutschlands und Österreichs (Cosmocover)

PC XOne PS4 Android

ONE PIECE FILM: RED erobert am 13. Oktober die Kinoleinwände Deutschlands und Österreichs

– Der Vorverkauf beginnt in kürze –

Nach dem großen Erfolg der 1000. Folge der gefeierten Serie, steht nun der nächste Meilenstein für One Piece – die am längsten laufende Animeserie in der Geschichte von Toei Animation – an: Der Kinofilm One Piece Film: Red, der auch hierzulande in die Kinos kommen wird! Ab dem 13. Oktober kann man Utas Gesang und die Strohhut-Piratenbande um Monkey D. Ruffy in Deutschland und Österreich auf der großen Leinwand erleben. Bereits zwei Tage vorher, am 11. Oktober 2022, wird in Berlin die feierliche deutsche Premiere des Films stattfinden. In diesem Trailer kann man jetzt schon der allmächtigen Stimme von Prinzessin Uta lauschen.

Eine allmächtige Stimme, mit feuerroten Locken. Auf der Musikinsel Elegia gibt Prinzessin Uta, die beliebteste Gesangs-Diva der Welt, ihr erstes Live-Konzert! Ein gewaltiges Publikum, darunter die Strohhutbande, andere Piraten und die Marine kommt um Utas „überirdische” Stimme zu erleben. Sie erscheint jedoch in einem ganz anderen Licht, als Ruffy die schockierende Tatsache enthüllt, dass sie die Tochter des Piraten-Kaisers Rothaar-Shanks ist! Was genau ist diese „neue Ära, in der alle glücklich sind”, von der Uta singt? Wird ihre Stimme ewiges Glück oder endlose Gefangenschaft hervorbringen? Ab dem 13. Oktober werden diese Fragen auf den Leinwänden deutscher und österreichischer Kinos beantwortet werden. Haltet die Augen und Ohren nach dem Vorverkauf offen, der bald beginnt.

Crunchyroll bringt den Film sowohl in der japanischen Originalsprache mit Untertiteln als auch in der deutschen Synchronfassung in die Kinos. Die sieben Songs des Films bleiben dabei in allen Fassungen in der Originalsprache.

Über Toei Animation Toei Animation Co., Ltd. zählt zu den weltweit erfolgreichsten Studios für Animationsproduktion. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen die Entwicklung und Produktion von Animationsfilmen, sowie weltweite Vermarktung und Lizenzierung von Programmen mit Vertriebsbüros in Los Angeles, Paris, Hongkong und Shanghai. Seit der Gründung 1956 hat Toei Animation Co., Ltd. über 13.316 Serienepisoden (mehr als 230 Serien) und mehr als 258 Spielfilme (bis März 2022) produziert.

Über Crunchyroll Crunchyroll verbindet Anime- und Manga-Fans in über 200 Ländern und Regionen mit den Inhalten und Erlebnissen, die sie lieben. Neben kostenlosen, werbefinanzierten Inhalten und kostenpflichtigen Premium-Inhalten bietet Crunchyroll der Anime-Community Events, Kinofilme, Games, Merchandise, Home Entertainment und Manga-Veröffentlichungen. Auf Crunchyroll haben Anime-Fans Zugang zu einem der größten Kataloge an lizenzierten Anime, die für die Zuschauer:innen weltweit in zahlreichen Sprachen angeboten werden. Zuschauer:innen haben außerdem Zugang zu Simulcasts –Top-Serien, die unmittelbar nach der japanischen Erstausstrahlung verfügbar sind. Die Crunchyroll-App ist auf über 15 Plattformen verfügbar, einschließlich aller Spielekonsolen. Crunchyroll, LLC ist ein unabhängiges Joint Venture zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen Sony Pictures Entertainment und dem japanischen Unternehmen Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.; beides sind Tochtergesellschaften der Sony Group Corporation mit Sitz in Tokyo.