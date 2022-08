Check von Vampiro

Ein neues Menü (nebst Untermenüs) bietet alle relevanten Informationen zum Struggle.

Patch 1.6 und Flavour

Auch der Thronsaal profitiert von den neuen Assets.

"Iberian Struggle"-Mechanik

In der Opportunitätsphase könnt ihr euch (angebotene) Hilfe kaufen oder selbst Hilfe anbieten.

Fazit

Grandstrategy-RPG-Erweiterung

Für Einsteiger bis Profis

Einzel- und Mehrspieler

Preis: 6,99 Euro

In einem Satz: Tolle Atmosphäre und die Struggle-Mechanik machen Fate of Iberia zum Pflichtkauf für Partien auf der Halbinsel.

Nach der gelungenen Erweiterung Royal Court (im Spiele-Check) für das Grandstrategy-Mittelalter-RPG Crusader Kings 3 (im Test) hat mitdas zweite Flavour Pack Einzug gehalten. Neben Flavour und kleineren Mechaniken bringt es die Struggle-Mechanik. Parallel erschien Patch 1.6 "Castle" . Mit Galizien machte ich mich auf, die Iberische Halbinsel zu erobern und konnte meine in über 30 Stunden gesammelten Erfahrungen mit meinem Asturias-Run für den vorherigen Check vergleichen.Castle bringt keine Revolution, sondern kleine Überarbeitungen und neue Elemente, wie den iberischen 867-Start und die "dissolution faction", die es sich zum Ziel setzt, den Primärtitel eines Herrschers abzuschaffen. Zu den Balancing-Änderungen gehört, dass die KI-Herrscher jetzt berücksichtigen, ob sie mit dem Hilfe suchenden Herrscher befreundet sind. Gut gefallen hat mir, dass ihr jetzt unter bestimmten Voraussetzungen einen Waffenstillstand kaufen könnt. Auch die KI macht hiervon Gebrauch.Die Erweiterung trägt viel zur Atmosphäre bei: Neue Artefakte wie die Glocken von Santiago, neue Spezialgebäude wie die Römischen Mauern von Lugo, neue Kleidung, Frisuren und Einheiten-Models. Dazu kommen neue Dynastie-Vermächtnisse, Traditionen, Musik, UI-Skins und zahlreiche Events. Als wäre das nicht genug, führt Fate of Iberia auch noch die Struggle-Mechanik ein.Der "Iberian Struggle" ist das Herzstück von Fate of Iberia und eine Mechanik, die auch in künftigen Erweiterungen eingesetzt werden könnte. Am Struggle beteiligt seid ihr, wenn eure Hauptstadt auf der Halbinsel ist (ihr könnt sie verlegen), ihr einen passenden Glauben und eine passende Kultur habt. Ist nur eure Hauptstadt dort, seid ihr ein Eindringling. In allen anderen Fällen seid ihr nicht involviert, was für euch den Vorteil hat, dass ihr auf der Halbinsel weiter Heilige Kriege führen könnt. Als involvierter Charakter oder Eindringling ist das nicht möglich, was die militärische Eroberung der Halbinsel extrem verlangsamt.Der Struggle teilt sich in mehrere Phasen auf, die immer wieder durchlaufen werden. Jede Phase bringt Boni und Mali und ihr solltet euren Spielstil entsprechend anpassen. Die Phasen werden langsam durchschritten. Beschleunigt wird dies durch Aktionen der involvierten Herrscher und Eindringlinge. Wobei die punktebringenden Aktionen sich je nach Phase unterscheiden. Sei es Gebäudebau, das Töten von involvierten Herrschern (Mordplots funktionieren nicht, vielleicht, weil es ein "Unfall" ist?), das Benutzen von Hooks oder neue Freundschaften.Los geht es mit der Opportunitäts-Phase. Sie mündet entweder in Feindseligkeit oder Versöhnung. Je nach dem, welche Aktionen ausgeführt werden und entsprechend welche der möglichen Phasen zuerst auf 1000 Punkte kommt. Ich wollte direkt zur Feindlichkeit und mein aktives Pushen in diese Richtung hat den Ausschlag gegeben. Die zweite Phase des Zyklus mündet im Ausgleich und ihr bekommt zum Beispiel Prestige, wenn ihr Gefangene eines anderen Glaubens oder einer anderen Religion freigebt. Dann seid ihr wieder in der Opportunitäts-Phase. Rinse and repeat bis ein Herrscher den Struggle beendet: Durch Dominanz, mit dem Status Quo oder durch Entspannung. Die Voraussetzungen hierfür sind unterschiedlich. Das erfolgreiche Beendigen bringt jeweils ein Achievement.Gegen Ende des Konflikts wurde es mühsam. Ich erfüllte die Voraussetzungen für das Dominanz-Ende, war aber zu Beginn der Entspannung statt in der hierfür nötigen Phase der Feindseligkeit. Obwohl ich die ganze Halbinsel beherrschte, würde es also noch Jahrzehnte dauern. Ohne Feinde fiel es mir in der Opportunitätsphase schwer, die Waage Richtung Feindseligkeit zu kippen, was aber dank eines massiven Bauprogramms und einer Revolution knapp gelang. Das Achievement blieb mir trotzdem verwehrt. Ich hatte mich einmal verklickt und die Rhadamite Culture angenommen, wurde so zum Eindringling. Dadurch poppte, bevor ich die Kultur zurückwechselte, die Option zur Reichsgründung auf, die ich aus Erbfolgegründen wahrnahm. Das führte dazu, dass die Königreiche de jure zum neuen Reich gehörten, nicht mehr zu Hispania, und der Struggle nicht mehr beendet werden kann (außer vielleicht, eine Fraktion zerstört den Reichstitel). Das hat mich frustiert. Zumal eine Alternativoption (Spanische Königreiche unter dem Primärtitel vereinigen) auf einer Entscheidung basiert, die nur beim Spielstart ab dem Jahr 1000 möglich ist. Der Struggle geht jetzt ewig weiter, außer ich entziehe mich ihm und verlege meine Hauptstadt ins "Ausland".Auch wenn meine Partie im Frust endete, habe ich nicht nur viel gelernt, sondern hatte vor allem auch unglaublich viel Spaß während des Runs. Durch den Struggle wird das Erobern der Halbinsel verlangsamt und durch die Buffs, Debuffs und Boni der verschiedenen Phasen werdet ihr immer wieder zu Handlungen und Spielweisen motiviert, die vielleicht nicht eurem Standardvorgehen entsprechen. Dazu kommt ein Füllhorn an Flavour-Elementen. Das Spiel auf der iberischen Halbinsel ist lebendiger denn je. Daher gibt es für Fate of Iberia eine Kaufempfehlung, wenn ihr in der Region spielen wollt, und ich hoffe, dass wir die motivierende Struggle-Mechanik auch in künftigen Erweiterungen sehen. Ihr solltet euch aber bei jedem Klick sicher sein, sonst kann es schnell frustrierend enden.