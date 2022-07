Powers in the Basement: Neues kostenloses Adventure im LucasArts-Stil

PC Linux MacOS

Im neuen Indie-Adventure Powers in the Basement von Illiterate Code Games werdet ihr in eine Pseudo-Fantasy-Welt voller Anachronismen mit Verweisen auf die Nerd-Kultur versetzt. In der Rolle von Will Phail, einem "typischen" faulen, verwöhnten und phlegmatischen Teenager, möchtet ihr euch eigentlich nur mit euren Freunden treffen und dabei euer Lieblings-Metal-Shirt tragen. Doch dies gestaltet sich schwieriger als erwartet, und führt euch unter anderem in den namensgebenden Keller, in dem ihr den Strom wiederherstellen müsst.

Die Pixel-Grafik sowie das 9-Verben-Interface lehnen sich ganz klar an alte LucasArts-Klassiker wie The Secret of Monkey Island an. Die Rätsel sind laut den Entwicklern absichtlich etwas schwerer gehalten, um den Spielern die Möglichkeit zu bieten, ähnliche Aha-Momente wie in der goldenen Ära der Adventures zu erleben. In der Spielbeschreibung heißt es:

Für uns ist dieses Spiel wie ein wahr gewordener Traum. Wir sind in der goldenen Ära der Point & Click-Spiele aufgewachsen und haben immer davon geträumt, den Geist, den Humor und die Denkanstöße der guten alten Zeit wieder aufleben zu lassen und dabei etwas Neues auf den Tisch zu bringen.

Das Spiel ist mit PowerQuest erstellt worden und kann ab sofort in englischer und italienischer Sprache kostenlos auf itch.io heruntergeladen werden. Die Spielzeit soll bei ungefähr fünf bis sechs Stunden liegen.