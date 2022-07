Intel Arc: Inoffizielle Daten und Preise zu Alchemist-Grafikkarten

PC

Die Tech-Website wccftech.com will aus eigenen Quellen erfahren haben, dass die neuen diskreten Intel-Desktop-Grafikkarten der "Alchemist"-Reihe zwischen 99 und 399 US-Dollar ohne Steuern kosten werden. Gleichzeitig zeigen sie Grafiken, die die Arc-Grafikkarten im Vergleich zu AMD- und Nvidia-Grafikkarten-Modellen darstellen.

So positioniert Intel ihre Arc A310 als Einstieger-Grafikkarte auf dem Niveau einer Nvidia Geforce GTX 1050 beziehungsweise 1050 Ti und das zweit kleinste Modell Arc A380 passend zu einer GTX 1650, wie erste Benchmarks zeigen, kann die Arc A380 allerdings noch nicht mit der angepeilten Nvidia-Grafikkarte mithalten. Das nächste größere Modell Arc A580 mit 8 GB VRAM und einer TDP von 175 W soll ungefähr so schnell wie eine AMD Radeon RX 6500 XT oder eine Geforce RTX 3050 sein. Das kleinere Modell der A700er-Serie hat bereits in Intels eigenen Benchmarks die Nvidia RTX 3060 in ausgewählten Spielen geschlagen und ist damit ebenfalls auf Höhe einer AMD Radeon RX 6600. Die Arc A750 besitzt 8 GB VRAM und eine TDP von 225 W. Die gleiche TDP hat Intels bisherigeres Topmodell Intel Arc A770 und kann zudem auf 32 Xe Cores und bis zu 16 GB VRAM zu greifen und soll so schnell sein wie eine AMD Radeon RX 6650 XT und Nvidia Geforce RTX 3060 Ti.

Intel Arc A310 Intel Arc A380 Intel Arc A580 Intel Arc A750 Intel Arc A770 GPU-Chip ACM-G11 ACM-G11 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 Xe Cores 4 8 16 24 32 Speicher 4 GBGDDR6 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8-16 GB GDDR6 Speicherbandbreite 64 bit 96 bit 128 bit 256 bit 256 bit TDP 75 W 75 W 175 W 225 W 225 W Vergleich mit AMD - circa RX 6400 cica RX 6500 XT RX 6600 RX 6650 XT Vergleich mit Nvidia GTX 1050 (Ti) GTX 1650 RTX 3050 RTX 3060 RTX 3060 Ti Preis circa 100 $ 125 - 149 $ 200 - 249 $ 279 - 349 $ 349 - 399 $

Intel bringt damit für die Alchemist-Reihe keine Oberklasse- oder High-Grafikkarten auf den Markt. Es bleibt zudem abzuwarten, ob diese Angaben offiziell bestätigt werden und wie unabhängige Benchmarks die Performance der Grafikkarte einschätzen, wie die Qualität und Optimierung der Treiber voranschreitet und wie die gut Verfügbarkeit sein wird und wie sich die Preise bei Veröffentlichung auf dem Markt sich verhalten werden.