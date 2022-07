Spieleveteranen-Podcast #277: Sonic Origins

Mit Thomas Nickel

PC Switch 360 XOne Xbox X PS3 PS4 PS5 Wii andere

Teaser Hinter der Sammlung Sonic Origins steckt Headcannon, die Macher des von Fans gefeierten Sonic Mania. Was konnte da noch schief gehen? Das diskutiert Heinrich Lehnhardt mit Gastveteran Thomas Nickel.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sonic the Hedgehog 3 ab 89,90 € bei Amazon.de kaufen.

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Jetzt aber schnell: Wir nutzen Jörgs Abwesenheit diese Woche, um uns die jüngste Sonic-Sammlung vorzuknöpfen. Sonic Origins präsentiert klassische Mega-Drive-Spiele im modernen Widescreen-Gewand, bei denen vor allem die Kombination Sonic 3 & Knuckles hervorsticht. Doch inwieweit wird der Spielspaß durch Segas DLC-Schröpfung und technische Macken geschmälert? Wir diskutieren die Neuauflage mit Gastveteran Thomas Nickel, der die Mega-Drive-Originale gut in Erinnerung hat und Sonic Origins auch in der nächsten Ausgabe von M! Games testet. Los geht’s diese Episode wie gewohnt mit News, Hörerpost und Spielberichten. Bei der Gelegenheit erklärt Thomas auch, was es mit der Four Job Fiesta auf sich hat.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 29-2022 (#277) mit Heinrich Lenhardt und Gastveteran Thomas Nickel hat eine Laufzeit von 1:39:14 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Wir begrüßen Gastveteran Thomas Nickel zum heutigen Programm.

0:03:37 Gemischte News: Rüstige Schildkröten schlagen bei der Cowabunga-Collection wieder zu, Twitter ermittelte die meistdiskutierten Spiele-Themen in Deutschland, Sonic-Fans igeln sich mit dem offiziellen Bademantel ein.

0:16:34 Was haben wir zuletzt gespielt? Live A Live (Demo), Capcom Fighting Collection , Final Fantasy V , Matchpoint Tennis Championships .

(Demo), , , . 0:38:18 Hörerpost von N0Remors3.

0:50:02 Sonic Origins

0:50:16 Sonic Origins umfasst Neuauflagen von vier (oder fünf?) Spielen, die vor drei Jahrzehnten auf dem Mega Drive Furore machten. Zeit für eine Sonic-Geschichtsstunde.

0:56:34 Auf dem Mega Drive erschien Sonic 3 quasi in zwei Teilen, das nachgereichte Knuckles-Modul ließ sich per Lock-on-Technologie mit dem Vorgänger kombinieren. Dass bei der Origins-Version die Musik geändert wurde, hat wohl auch etwas mit Michael Jackson zu tun.

quasi in zwei Teilen, das nachgereichte Knuckles-Modul ließ sich per Lock-on-Technologie mit dem Vorgänger kombinieren. Dass bei der Origins-Version die Musik geändert wurde, hat wohl auch etwas mit zu tun. 1:08:57 Stolzer Preis, DLC-Nepp, fehlende Filter-Optionen und andere Kleinigkeiten schmälern die Freude. Selbst Entwicklerteam Headcannon ist verwundert.

1:23:38 Pressespiegel und Veteranen-Fazit.