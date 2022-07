Wird es der Favorit?

Teaser Die ersten sechs Monate an Spiele-Erscheinungen 2022 liegen hinter uns. Welcher Titel ist auf dem besten Weg, euer Spiel des Jahres zu werden?

Bis zu den üblichen Kürungs-Reigen der Spiele des Jahres ist es noch ein Weilchen hin, aber wer hält euch auf, jetzt die besten Spiele des Halbjahres 2022 ausrufen? Welcher neue Titel der letzten sechs Monate hat euch am meisten Spaß bereitet oder euch besonders weggeblasen?

Stimmt für euren Favoriten in der unten eingebundenen Umfrage und so werden sich die beliebtesten Top-Spiele des bisherhigen Jahres herauskristallisieren. Der größte Hype-Titel des Jahres ist das abgefeierte Elden Ring, doch wird es auch als klarer Sieger dastehen? Wenn ihr "Andere" wählt, dann lasst uns unbedingt in den Kommentaren wissen, welcher großer Release aus der zweiten Reihe, Indie-Hit oder Underdog in euren Augen die Krone verdient.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.