Lancool III: Lian Li stellt neues Mesh-Gehäuse vor

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Lian Li hat ein neues Gehäuse vorgestellt. Die Weiterentwicklung des Lancool II hört auf den Namen Lancool III und ist in vier Varianten erhältlich: schwarz und weiß sowie jeweils in Varianten mit und ohne drei ARGB-beleuchteten 140 mm Lüftern in der Front.

Die Front besteht komplett aus Mesh-Material mit 1,5 mm Lochdurchmesser. Ebenfalls sind die Seitenteile am Gehäuse und auf der Oberseite in Mesh-Material gehalten. Die Seiten des Gehäuses sind über eine Höhe von circa zweidrittel aus 4 mm dickem gehärtetem Glas, die via Aluminium-Griff weggeklappt und entfernt werden können.

Das Gehäuse kann vorne, oben und unten mit bis zu drei 120 oder 140 mm großen Lüftern ausgestattet werden oder mit bis zu drei Radiatoren, die je nach Position zwischen 360 und 420 mm groß sein und eine maximale Dicke von 80 mm haben dürfen. Hinten befindet sich der übliche Montageplatz für einen 120 oder 140 mm Lüfter. Der Innenraum hat ausreichend Montageplätze für bis zu vier 3,5" Festplatten und in Summe können bis zu acht 2,5" SSDs montiert werden. Das Netzteil besitzt einen komfortablen Montagerahmen und für größere Grafikkarten ist eine Halterung integriert, um die Grafikkarte im hinteren Bereich abstützen zu können.

Auf der Rückseite des Mainboard-Schlittens, der für µATX, Mini-ITX, ATX und E-ATX (bis 12"x11") Mainboards geeignet ist, befinden sich mehrere Möglichkeiten um die Kabel zu organisieren, zum Beispiel via Klettbänder und Halteösen. Bei Bedarf ist ein zusätzliches Kit erhältlich, um Grafikkarten vertikal zu montieren oder Staubfilter nachzurüsten. Standardmäßig besitzt das Gehäuse nur einen Staubfilter für das Netzteil.

Bezeichnung Lian Li Lancool III Abmessungen (BxHxT) 238 x 523 x 526 mm³ Lüfter vormontiert vorne: 3x 140 mm (ARGB); hinten: 1x 140 mm Lüfter-Montageplätze oben: 3x 120/140 mm; front: 3x 120/140 mm; unten: 3x 120 mm; hinten: 1x 120/140 mm Radiatoren-Montageplätze oben: 360/420 mm (<= 75 mm dick); front: 280/360 mm (<= 80 mm dick); unten: 360 mm (<= 80 mm dick) I/O-Anschlüsse 1x USB-C 3.1; 2x USB-A 3.0; 1x Kopfhörer/Mikrofon Mainboard-Kompatibilität ATX, µATX, Mini-ITX, E-ATX (< 280 mm breit; 12"x11") Interne Laufwerke 8x 2,5" ; 4x 2,5"/3,5" max. CPU-Kühler-Höhe 187 mm max. Netzteillänge 220 mm max. GPU-Länge 435 mm Volumen 65,47 Liter

Die vier Gehäuse können für 149,90 EUR (159,90 EUR RGB-Variante) für die schwarze und 159,90 EUR (169,90 EUR RGB-Variante) für die weiße Variante im Handel erworben werden.