Zum Tag des Admins 2022: Euer Username für „Echtwelt“-Dankeschön

In Kürze ist es wieder soweit: Am 29. Juli ist der „Tag des Systemadministrators“. Nach Aktionen in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 gibt es in diesem Jahr erneut ein Community-Projekt, an dessen Ende im besten Fall ein Präsent für den unermüdlichen GamersGlobal-Admin Fabian Knopf steht.

In der Einleitung von Fabians Grußwort zum 10jährigen GG-Jubiläum, aus dem auch das Teaserbild stammt, schreibt Chefredakteur Jörg Langer:

Fabian Knopf prägt seit Ende 2008 wie kaum ein Zweiter die Website, und zwar als Haupt- (und lange Jahre lang: einziger) Programmierer, System-Administrator, Sicherheits-Update-Aufspieler, Problemlöser und Jörgs-oft-nur-halb-überlegte-Ideen-Umsetzer. Ohne Fabian sähe GamersGlobal.de vermutlich immer noch so aus wie 2009, wären viele, viele Ideen nicht umgesetzt und wären auch Abos und Crowdfundings in dieser Form nicht machbar.

Vom 16. bis 23. Juli könnt ihr – das schließt die Redaktion und Autoren ausdrücklich mit ein – am Vorhaben teilnehmen. Erforderlich ist dafür einzig die Eingabe eures Usernamens über dieses externe Teilnahmeformular – mehr braucht ihr dieses Mal nicht zu tun.

Wie immer bei Community-Aktionen gilt das Motto: Je mehr Teilnehmende, desto schöner. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr bereits viele Jahre bei GG aktiv beziehungsweise angemeldet seid oder wenige Monate/Wochen/Tage/Stunden.

Ob wir die Anzahl von 50 Teilnehmenden erreichen? 60? Oder gar 80 und mehr ...? Diese Statusseite verrät es euch.

Nach Ablauf der Frist werden die Usernamen für eine kleine „Echtwelt“-Überraschung verarbeitet, die jedoch an dieser Stelle natürlich nicht verraten werden kann. Solltet ihr unbedingt wissen wollen, was mit eurem Usernamen passiert, könnt ihr dem verantwortlichen User ChrisL eine Nachricht schicken – ihr erhaltet daraufhin eine vorgefertigte PN mit den entsprechenden Infos.

Falls ihr mit dem im Englischen als „System Administrator Appreciation Day“ bezeichneten Anerkennungstag nichts anfangen könnt, sei an dieser Stelle aus dem Wikipedia-Artikel zitiert:

Der Gedenktag soll dazu dienen, dem Systemadministrator, der seinen Aufgaben üblicherweise im Hintergrund – ohne große Aufmerksamkeit zu erregen – nachgeht, einmal im Jahr für seine gute Arbeit zu danken. Obwohl die Schaffung dieses Gedenktages sicher einige humoristische Aspekte hat, ist der ernste Hintergrund dahinter, auch einmal den Menschen zu danken, deren Arbeit man nicht immer unmittelbar bemerkt und die man normalerweise nur ruft, wenn etwas nicht funktioniert.

In den vergangenen Jahren führte die Community von GamersGlobal mehrere Aktionen zum jeweiligen Tag des Administrators durch. Ganz ernst gemeint gewesen sind diese zwar nicht immer, gemeinsam haben sie jedoch, dass auf die Arbeit der „Mitarbeiter im Hintergrund“ hingewiesen werden soll(te).