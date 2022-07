Intel Arc A750: Hersteller-Benchmarks zeigen Vergleich zur RTX 3060

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem die Intel Arc A380 bereits in China veröffentlicht wurde und es zu der Intel Arc A380 auch bereits unabhängige Tests gibt, hat Intel nun eigene Benchmarks veröffentlicht, die die schnellere Intel Arc A750 Grafikkarte in fünf modernen Spielen mit Nvidias Geforce RTX 3060 vergleichen.

Intel zeigt in einem Youtube-Video ein Balkendiagramm, was ihre Arc A750 Grafikkarte mit der Nvidia Geforce RTX 3060 in F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands 3 und Fortnite vergleicht. Dort wird der Arc A750 eine Mehrleistung zwischen 6 % in Fortnite und 17 % in F1 2021 attestiert.

Für den Benchmark wurde die Intel Arc A750, wie auch die Nvidia GPU (Treiberversion 516.40), in einem Intel System mit einem Intel Core i9 12900K, einem Asus ROG Maximus Z690 Hero, 32 GB DDR5-4800 RAM und einer Corsair MP600 Pro NVMe SSD auf Windows 11 Pro betrieben. In Cyberpunk 2077 wurde der interne Benchmark mit den "Hohen"-Voreinstellungen mit einer Auflösung von 2560x1440px (WQHD) verwendet. In dem Video ist das Ergebnis des internen Benchmarks zu sehen, der eine durchschnittliche Bildrate von 60,79 Bilder/sec bei einem Minimum von 50,54 Bilder pro Sekunde und einem Maximum von 77,92 ausgibt.

Die weiteren Benchmark-Ergebnisse in WQHD in hohen Einstellungen:

Spiel: Intel Arc A750 Nvidia Geforce RTX 3060 Relativ: Borderlands 3 76,43 67,29 +13 % Control 64,58 56,88 +14% Cyberpunk 2077 59,88 52,47 +14,1 % F1 2021 192,00 164,00 +17 % Fortnite 132,75 125,09 +6 %

Details zum Release-Zeitpunkt der Arc A750 sind nicht bisher nicht bekannt. Im Video wird davon gesprochen, dass die Kunden "später in diesem Sommer" die Karten erhalten könnten.