Intel Arc A380: Erste Benchmarks verfügbar

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Letzten Monat hat Intel seit Jahren seine erste diskrete Desktop-Grafikkarte, die Intel Arc A380, vorgestellt. Nun hat die PC-Hardware-Seite Gamersnexus.net auf Youtube ein erstes Video veröffentlicht, welches die Performance der Intel-Grafikkarte in modernen Spielen mit aktuellen und älteren Grafikkarten von AMD und Nvidia vergleicht.

Da die Intel Arc A380 ungefähr für 150 US-Dollar auf den Markt kommen soll, bieten sich die AMD Radeon RX 6400 sowie Nvidias Geforce GTX 1050 Ti und GTX 1650 als Vergleich an. Diese drei Grafikkarten kosten circa 170 bis 210 Euro.

Intel Arc A380 AMD RX 6400 Nvidia GTX 1050 Ti Nvidia GTX 1650 Architektur Alchemist RDNA 2 Pascal Turing Grafikprozessor DG2-128EU Navi 24 GP107 TU117 Fertigung 6 nm (TSMC) 6 nm (TSMC) 14 nm 12 nm Speicher 6 GB GDDR6 4 GB GDDR6 4 GB GDDR5 4 GB GDDR6 Speicherbandbreite 96 bit (192 GB/s) 64 bit (128 GB/s) 128 Bit (112 GB/s) 128 Bit (192 GB/s) Stromanschluss 1x 8-Pin PCIe - - - TDP/TBP 75 W 53 W 75 W 75 W

In den Benchmarks kann die Intel Arc A380 insbesondere ohne rBAR (resizable BAR) kaum überzeugen und fällt insbesondere ohne rBAR durch Mikroruckler und nicht flüssige Darstellung auf, obwohl die Grafikkarte theoretisch und durchschnittlich genügend Bilder pro Sekunde liefert, um flüssiges Spielen zu ermöglichen. Die Performance ist dabei unter hohen bis sehr hohen Einstellungen durchaus akzeptabel und modernere und aufwendigere Spiele könnten mit geringeren Details ausreichend flüssig dargestellt werden.

In der Tabelle sind die durchschnittlichen Bilder pro Sekunde der Intel Arc A380 sowie die jeweils schlechtesten 1% der Bildrate angegeben. Einmal ohne und einmal mit rBAR. Der Vergleich der drei anderen Grafikkarten bezieht sich auf die durchschnittlich erreichte Bilderrate der A380 ohne rBAR. Ebenfalls ist der Geschwindigkeits-Vorteil von aktiviertem rBAR dargestellt.

1080p, DirectX 12, Hohe oder Ultra Settings Intel Arc A380 (Durchschnitt; Avg) Intel Arc A380 (Low 1%) Intel Arc A380 mit rBAR (Avg) Intel Arc A380 mit rBAR (Low 1%) Intel ARC A380 mit rBAR zu Avg RX 6400

zu Avg GTX 1050 Ti

zu Avg GTX 1650

zu Avg Read Dead Redemption 2 32,3 4,6 42,1 24,9 +30,3% +35,9% -18,6% +38,1% F1 2021 39,9 15,8 43,1 27,5 +8,0% -12,5% -10,3% +28,3% Far Cry 6 44,5 17,6 53,7 30,9 +20,7% +32,8% -9,9% +35,1% Shadow of the Tomb Raider 38,5 21,4 49,8 42,5 +29,4% +47,5% -4,9% +49,6% GTA 5, DirectX 11 28,9 19,1 33,5 24,2 +26,7% +110% +105% +166%

In F1 2021 kann die Intel Arc A380 eine gute Performance abliefern und ist sogar circa 10,3 bis 12,5 % schneller als die GTX 1050 Ti und RX 6400. Bei allen anderen Spielen kann Intels neue Grafikkarte nicht mit der AMD Radeon RX6400 mithalten und liegt zwischen 32,8 % und 110 % zurück. Im Vergleich zur sechs Jahre alten GTX 1050 Ti muss sich die A380 nur bei GTA 5 unter DirectX 11 geschlagen geben. Gegenüber der zwei Jahren alten GTX 1650 kann sie in keinem der fünf Spiele überzeugen.

In Summe ist die Grafikkarte ein akzeptabler erster Wurf für Intels Rückkehr auf den Grafikkartenmarkt. Gleichzeitig bedeutet das Ergebnis in GTA 5 viel Arbeit für Intel beim Optimieren der Treiber insbesondere für ältere Spiele. Die Grafikkarte ist ohne rBAR nicht nutzbar, da sie zwar gute durchschnittliche Bildraten in den neueren Spielen erreicht, allerdings Ruckler von circa 0,3 s Länge den Spielspaß merklich trüben müssten. Zum aktuellen Stand ist die Intel Arc A380 laut Gamersnexus.net primär für Bastler und Leute geeignet, die gerne ganz neue und noch nicht ganz ausgereifte Produkte ausprobieren möchten. Einfach einbauen, Treiber installieren und losspielen geht noch nicht.