PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 18. bis zum 22. Juli (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind.

As Dusk Falls

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – As Dusk Falls ist ein interaktives Drama, das die Leben zweier miteinander verbundener Familien über einen Zeitraum von 30 Jahren beleuchtet. Alles beginnt im Jahre 1998 mit einem missglückten Raubüberfall in einer Kleinstadt in Arizona. Deine Entscheidungen haben in dieser fesselnden Geschichte über Verrat, Opferbereitschaft und innere Stärke tiefgreifende Auswirkungen auf die Leben der Charaktere.

Endling – Extinction is Forever

Du schlüpfst in die Rolle einer Fuchsmutter, die alles tut, um das Überleben ihrer Jungen zu sichern. In diesem umweltbewussten Abenteuer erlebst Du eine von der Menschheit zerstörte Welt aus der Sicht der letzten Füchse auf Erden. Dabei hast Du nur ein Ziel vor Augen: Deine Jungen füttern, beschützen und aufziehen.

Forza Horizon 5: Hot Wheels

Optimiert für Xbox Series X|S – Rase in diesem atemberaubenden neuen Horizon ‘Hot Wheels’-Park über den Wolken Mexikos dem Abenteuer entgegen. Erlebe die schnellsten und verrücktesten Strecken, die Du je in Forza gesehen hast. Erschaffe und baue mit über 80 einzigartigen, Streckenteilen die Rennstrecke Deiner Träume – teile sie anschließend mit der Community. Forza Horizon 5: Hot Wheels ist in der Forza Horizon 5 Premium Edition, dem Expansions Bundle und dem Premium Add-Ons Bundle enthalten. Dieses Add-on erfordert Forza Horizon 5 (das Spiel ist separat erhältlich).

Gloom and Doom

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Gloom and Doom ist ein visueller Roman mit einem übersinnlichen Touch. Ein deprimiertes Gespenst jagt Dämonen, um sich seinen Weg zurück in den Himmel zu verdienen. Nachdem es 500 Jahre lang Dämonen getötet hat, ist sein letztes Ziel ein Mädchen, das das Ende der Welt herbeiführen könnte. Doch ihre Mächte sind so groß, dass sie den Plan des Gespenstes völlig auf den Kopf stellen …

Hazel Sky

Xbox One X Enhanced – Auf einer einsamen Insel weitab der Zivilisation bereitet sich der junge Shane auf seine Prüfung zum Maschinisten vor. Die Prüfungen sind die ultimative Hürde, die jeder angehende Maschinist meistern muss. Doch das Leben verläuft oft anders als geplant: Schon bald findet sich Shane zwischen den Fronten der angesehenen Maschinisten und der verpönten Künstler-Kaste wieder. Shanes Entscheidungen werden nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern auch die Zukunft bestimmen.

Seduction: A Monk’s Fate

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Seduction: A Monk’s Fate kombiniert Sidescrolling-Elemente und eine klassische Abenteuer-Erzählung zu einer atmosphärischen Horror-Geschichte. Du schlüpfst in die Rolle eines Mönches, der ein surreales Reich betreten muss, um die Seele der jungen Frau zu retten und das düstere Geheimnis seines Klosters aufzudecken.

Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle

Capcom bringt die Spielhalle mit einer weiteren Sammlung beliebter Klassiker zurück. Doch auch die Arcade-Lieblinge der Vergangenheit können noch verbessert werden: Mit Rückspulfunktionen, Geschwindigkeitsanpassungen und der Möglichkeit, das Spiel jederzeit zu speichern und zu laden, fühlen sich Deine alten Lieblinge ganz neu an. Diese Arcade-Sammlung bietet den perfekten Mix aus Arcade-Nostalgie und Komfort – perfekt, um in alten Erinnerungen zu schwelgen.

Hell Pie

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Hell Pie ist ein abgedrehter 3D-Plattformer. Du musst in der Rolle des Dämonen Nate einen Kuchen des ultimativ schlechten Geschmacks für den Fürsten der Hölle zubereiten. Die Zutaten für diese besondere Nachspeise sind alles andere als leicht zu finden: Glücklicherweise begibst Du Dich nicht alleine auf die Suche, sondern wirst von Engel Nugget begleitet. Gemeinsam seid Ihr ein ungleiches Duo, das höllisch abgefahrene und himmlisch witzige Abenteuer in der Welt der Menschen erlebt.

Aery – Vikings

Xbox One X Enhanced – Aery ist zurück und schickt Dich auf einen traumhaft schönen 3D-Erkundungsflug in die Welt der Wikinger. Du steuerst einen kleinen Vogel, der auf dem Weg ist, eine fast unmögliche Aufgabe der Götter zu erfüllen. Begib Dich auf Deine Reise durch eine wunderbare und atemberaubende Welt und genieße das Gefühl des Fliegens auf Deiner Suche nach Walhalla.

Princess.Loot.Pixel.Again x2

Rette Katzen, töte Drachen, küss die Prinzessin und beginne von vorne! In Princess.Loot.Pixel.Again x2 erlebst Du jede Menge Spaß, zufällig generierte Abenteuer mit haufenweise weiteren Artefakten, Objekten, Orten, Feinden, Bossen, Geheimnissen und Fallen.

Severed Steel

Severed Steel ist ein stylischer FPS-Singleplayer, in dem Du Dich in rasante durchchoreographierte Kämpfe stürzt. Deine Einarmigkeit mag für andere ein Handicap sein, doch Du beweist ihnen das Gegenteil: Schlüpfe in Deine Stahlkappenstiefel, schnapp Dir Deine Waffe und begib Dich in ein futuristisches Abenteuer, das von einem atmosphärischen Elektro-Soundtrack untermalt wird.