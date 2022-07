Japan-Doku 2022

Die Crowdfunding-Ziele

Tokio & Chiba

Wir landen in Japan. Zunächst steht für Jörg die Tokyo Game Show in Makuhari (Chiba) an, bevor er dann in Tokio mit Max zusammentrifft . Unsere Wunsch-Planung, unterstützt von den Guides Kaori und Yoshie: Wir besuchen die "geheime" Nintendo-Bar 84 ("Hashi"), blicken intensiv in die Küche eines Sushi-Restaurants, sind mit einer Indie-Rockband unterwegs, sehen bei einem bekannten Spielestudio vorbei, werfen uns ins Tokioter Nachtleben und chillen in einer Wolkenkratzer-Bar. Vielleicht erleben wir eine Matsuri (Straßenfest) oder einen typischen After-Work-Umtrunk unter Arbeitskollegen. Wir lassen uns von einer Braumeisterin die Geheimnisse japanischen Craft-Beers erklären. Zum Schluss lösen wir die Meta-Hauptquest "Führerscheine übersetzen lassen" und tasten uns per Mietwagen aus Tokio heraus.(ca. 2 Doku-Folgen zu je ca. 45 Minuten).

Kyoto & Osaka

Wir fahren über Nagoya nach Osaka und Kyoto und wollen neben ehrwürdigen Tempeln örtliche Spezialitäten ausprobieren – etwa die Zubereitung des potenziell tödlichen Fugu-Kugelfischs (den Jörg dann auch essen wird). Wenn wir die letzten Bedenken der Schule ausräumen können, besuchen wir eine japanweit berühmte Geisha/Maiko-Meisterin, die uns ihre jahrhundertealte Tradition erklären und ihre Maikos für uns auftreten lassen wird. Wir treffen einen Mönch in seinem "heiligen" Restaurant, erleben eine japanische Teezeremonie und beschnuppern das Nachtleben in einer Kyabakura-Bar (Hostess Bar). Wenn bei alledem noch Zeit bleibt, wollen wir die Super Nintendo World erleben, einen Vergnügungspark innerhalb der Universal Studios. Unterstützt werden wir in diesem Segment von den Guides Ryuichi und Anish. (ca. 2 weitere Doku-Folgen)



Auf in die Natur!

Eure beiden Doku-Fernreisenden wollen Mount Fuji filmen und machen in einem Gebirgs-Anrainerort wie Fujinomiya Station. Wir befahren den Biwa-See (größter Inlandsee Japans) und lassen uns dessen Köstlichkeiten servieren. Am Biwa-See liegt eine der wenigen originalgetreuen Samurai-Burgen Japans, Hikone Castle. In der Provinz Shizuoka besuchen wir eine Teeplantage zur Erntezeit, die einen "Gamer Tee" herstellt. Wir tauchen in einen Onsen ein und erleben das nächtliche Komoran-Fischen auf dem Fluss Uji: Trainierte Komorane fangen Fische und liefern sie bei ihrem "Frauchen" ab – dorthin führen wird uns unser Guide Tomoko. (ca. 1 weitere Dokufolge)



Hiroshima & Fukuoka

Es geht weit nach Südwesten, nach Kyushu. Auf dem Weg machen wir einen Tag in Hiroshima halt und besuchen den Friedenspark. Wir reisen weiter zur Großstadt Fukuoka, die Max aus seinem Studium gut kennt (und die für ihre Feierwut bekannt ist). Wir besuchen eine typische Arcade-Halle und stapfen den Strand der Hakata-Bucht entlang (wie in Ghost of Tsushima 2 die Mongolen). Wir stürzen uns in den Trubel der innerstädtischen Nightlife-Insel Nakasu, folgen einer traditionellen Yatai (mobile Küche) durch die Nacht und lassen uns von einem Einheimischen erklären, wie man eine Yakitori-Izakaya führt. Ob wir den Rückweg über die Riesendünen von Tottori am Japanischen Meer nehmen oder via Ota über die vierte Hauptinsel Shikoku, wird sich zeigen. (ca. 2 weitere Dokufolgen)

Bonusziel: Tsushima

Wir fahren in der Nacht vom Hafen in Fukuoka, an der Insel Iki vorbei, nach Tsushima. Die aus dem Playstation-Spiel bekannte Insel gehört zur Präfektur Nagasaki, liegt aber näher an Südkorea als an Japan – weshalb die Mongolen sie als erstes Sprungbrett für ihre Invasion nutzten (und danach Iki). Die malerische Insel besteht zu fast 90% aus Gebirge und Wäldern – hoffentlich ist unser Mietauto den Herausforderungen gewachsen! Wir besuchen die Aso-Bucht und den Berg Eboshi-dake im Norden und wollen auch weitere Orte aus Ghost of Tsushima "in echt" finden. (1 Dokufolge)



2. Bonusziel: Making Of

Erreichen wir bis Ende Oktober diesen hohen Betrag, werden wir ab Oktober (dann beginnen die Schneidearbeiten am Projekt, die Veröffentlichung der Folgen selbst ist für Oktober 2022 bis Februar 2023 geplant) immer wieder auf den Boden blicken. Wieso? Weil dort die ganzen geschnittenen Film-Schnipsel herumliegen. Im ausführlichen Making Of erhalten Spender ab der Rosa-Stufe (50€) Einblicke in das Drumherum der Reise, in kleinere und größere Peinlichkeiten und – vermutlich – kleinere und mittlere Katastrophen. Natürlich wird es auch etliche nicht-gezeigte Szenen geben.



, danach kommt die Latebird-Phase, bei der bestimmte Perks nicht mehr erreichbar sind oder teurer werden. Die aufgerufene Summe von Stufe 1 liegt deutlich über jener der Japan-Dokus 2018 – aber nicht wegen Profitgier, sondern wegen der deutlich höheren Kosten (Begleitperson, Flüge, Guides, Mietauto). Wir beginnen erst ab Stufe 2, Geld mit dem Projekt zu verdienen. Die Reise wäre mit Stufe 4 "komplett", wir planen aber so, dass auch jeder andere Endstand zu wertigen, spannenden Dokufolgen führt. Wir sind guter Dinge, dass sich der Aufwand erneut lohnen wird – für uns und vor allem für euch!Auf den ersten Blick wenig – es geht um eine Reisedoku. Auf den zweiten Blick finanziert ihr mit dem Crowdfunding auch den Besuch der Tokyo Game Show 2022.. Zudem geht es in den Dokufolgen immer wieder auch um Games-Themen. Die erhofften Erlöse des Crowdfundings, also was nach Abzug aller Kosten übrig bleibt, kommen zu 100% GamersGlobal.de zugute – und damit direkt Spiele-Tests, Previews und Co.(und auch noch weitere!) – aber nicht garantiert. Denn die Planung ist komplex, und vieles bedingt einander. Zudem hoffen wir auf spontane Erlebnisse durch die Reise selbst. Die eine Schwäche der Japan Dokus 2018 waren die monothematischen Folgen, was zu sehr starken, aber auch einigen schwächeren Episoden führte. Dieses Mal wollen wir uns bewusst kein zu starres Korsett geben: Falls etwa in Fukuoka mehr Spannendes passiert als in Osaka, bekommt Fukuoka am Ende mehr Platz. Und falls ein geplanter Event öde wird, fliegt er ganz aus der Doku – und wird z.B. durch eine spontane Begegnung ersetzt.