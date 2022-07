The Diofield Chronicle: Taktik-JRPG kommt am 22.9.22 // Demo angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Publisher Square Enix gab bekannt, dass The Diofield Chronicle am 22.9.2022 für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen wird. In dem Taktik-RPG spielt ihr die Anführer der Blauen Wölfe, einer Söldnertruppe. Ihr sollt das Kriegsgeschick auf der Insel Diofield wenden, auf der anders als auf dem Festland des Fantasy-Schauplatzes großes Jade-Vorkommen vorhanden sind, die für Magie benötigt werden.

The Diofield Chronicle soll sich durch ein Kampfsystem mit "Echtzeit-Taktik-Schlachten" auszeichnen, wobei der Echtzeit-Faktor im Reveal-Date-Trailer nicht besonders hervorsticht. Schon vor Release könnt ihr mit der Demo ausprobieren, ob euch das Kampfsystem anspricht. Die soll noch im August erscheinen.