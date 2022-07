Strange Horticulture: Rätselspiel erscheint für Nintendo Switch

PC Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Rätselspiel Strange Horticulture (im Spiele-Check) erscheint am 28. Juli 2022 für die Nintendo Switch. Im Nintendo eShop ist der Titel bereits zu einem Preis von 13.49 Euro gelistet, Vorbesteller erhalten derzeit 25%-Rabatt und zahlen lediglich 10.11 Euro. Einen aktuellen Trailer könnt ihr auch am Ende dieser News anschauen.

In Strange Horticulture übernehmt ihr das Botanik-Geschäft eures verstorbenen Onkels in dem verschlafenen Örtchen Undermere. Neben dem Tagesgeschäft, ihr macht euch beispielsweise auf die Suche nach verschiedene Pflanzen in der Umgebung, werdet ihr Teil einer mysteriösen Geschichte um einen Kult. Im Spielverlauf identifiziert ihr mit Hilfe eurer stetig anwachsenden Enzyklopädie neue Pflanzenarten und widmet euch Logikrätseln, bei denen ihr verschiedene Hilfsmittel richtig einsetzen müsst, um sie zu lösen.