PM: TWO POINT CAMPUS – Willkommen im Akademischen Jahr (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

TWO POINT CAMPUS – Willkommen im Akademischen Jahr

Die Leute fragen sich oft, was in der Schule wirklich vor sich geht, wenn kein Unterricht stattfindet. Blödsinn? Hexerei? Riesige Roboter? In Two Point Campus ist das akademische Jahr deine Chance, die perfekte Universität für deine Schüler und Schülerinnen vorzubereiten und dann zu beobachten, wie alles zusammenkommt – oder vielleicht auch auseinanderfällt. Schau dir unseren brandneuen Trailer an, um das akademische Jahr in Aktion zu sehen!

Im Two Point Hospital hat man nur so lange mit den Patienten zu tun, wie sie behandelt werden müssen. In Two Point Campus gibt dir das akademische Jahr die Möglichkeit, eine noch engere Beziehung zu deinen Schülern aufzubauen. In den Sommerferien gestaltest du deinen Campus, wählst die wilden und wunderbaren Kurse aus, die du anbieten willst, und sorgst dafür, dass alles den tadellosen Standards von Two Point County entspricht. Sobald man sich gut vorbereitet fühlt, beginnt das akademische Jahr und die Studenten und Studentinnen können das erschaffene Meisterwerk bewundern und nutzen.

Die Arbeit ist aber noch lange nicht vorbei. Spieler müssen die Studenten unterhalten, um sie zu glücklichen, ausgeglichenen Menschen zu machen. Dazu zählen eine Tanzparty in der Studentenvereinigung – um die Gäste zu romantischen Geständnissen zu inspirieren. Studenten, die mit ihren Hausaufgaben kämpfen? Dafür brauchen wir einen Assistenten, der ein offenes Ohr für sie hat – oder wir bauen mehr Lernkabinen. Am Ende eines jeden akademischen Jahres werden Spieler nach den Leistungen der Schüler bewertet. Wer ist ein hervorragender Pädagoge, der eine Festanstellung anstrebt, oder ein Versager, der krachend durchfällt?

Two Point Campus ist ein charmanter Universitätsmanagement-Simulator, mit dem man sich Traum von der Leitung eines eigenen Campus verwirklichen kann – komplett mit wilden und verrückten Kursen wie Zauberei, Drachen tötende Ritterschule oder der streng geheime Spionageschule.

Two Point Campus erscheint am 9. August 2022 für PC und Konsolen, und Spieler können das Spiel bereits vorbestellen. Two Point Campus wird ab dem ersten Tag auch im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein.