PM: Wir stellen vor: PlayStation Stars – Ein brandneues Treueprogramm (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In der 27-jährigen Geschichte unseres Unternehmens hat es uns immer wieder bewegt, dass aus bedeutsamen Gaming-Erlebnissen schöne, lebenslange Erinnerungen für die Spieler entstehen können. Wir alle bei PlayStation haben besondere Freude daran, einzigartige Produkte und Erlebnisse zu entwickeln, die unsere Fans begeistern. Dazu gehören unsere Konsolen und hochgelobte Spiele, Community-Herausforderungen wie Erobert den Thron und Gewinncodes sowie digitale und Live-Events wie State of Play.

Heute stelle ich voller Begeisterung PlayStation Stars vor, ein brandneues Treueprogramm, das euch, die Spieler, feiert, die sich mit uns auf dieser sich ständig ausweitenden Gaming-Reise befinden. Wenn PlayStation Stars im Laufe des Jahres an den Start geht, könnt ihr kostenlos daran teilnehmen. Sobald ihr Mitglied werdet, erhaltet ihr Prämien, indem ihr eine Vielzahl von Kampagnen und Aktivitäten erledigt. Bei unserer “Monthly Check-In”-Kampagne müsst ihr einfach nur ein beliebiges Spiel spielen, um eine Prämie zu erhalten, während ihr bei anderen Kampagnen Turniere gewinnen, bestimmte Trophäen erringen oder sogar der erste Spieler sein müsst, der bei einem Blockbuster-Titel in eurer lokalen Zeitzone eine Platin-Trophäe ergattert.

Alle Mitglieder von PlayStation Stars haben die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln. Punkte können aus einem Katalog eingelöst werden, der PSN-Guthaben und ausgewählte PlayStation Store-Produkte enthalten kann. Als zusätzlichen Vorteil erhalten PlayStation Plus-Mitglieder, die sich für PlayStation Stars angemeldet haben, automatisch Punkte für Käufe im PlayStation Store.

Außerdem stellen wir im Rahmen von PlayStation Stars eine neue Prämienart vor, die sogenannten “digitalen Sammlerstücke”. Diese Sammlerstücke sind so vielfältig wie unser Produkt- und Franchise-Portfolio. Es handelt sich um digitale Abbildungen von Dingen, die PlayStation-Fans lieben, darunter Figuren von beliebten und legendären Figuren aus Spielen und anderen Unterhaltungsformaten sowie liebgewonnene Geräte, die die Innovationsgeschichte von Sony widerspiegeln Es wird immer ein neues Sammlerstück geben, das ihr einsammeln könnt, ein extrem seltenes Sammlerstück, das ihr unbedingt haben wollt, oder ein Überraschungsstück, das ihr nur zum Spaß sammeln könnt.

Wir hoffen, dieses neue Programm weckt Erinnerungen an vergangene Spiele und macht Lust auf die Zukunft mit PlayStation: Wir erinnern an die Spiele-Epochen, die wir gemeinsam erschaffen haben, zeigen neue Wege auf, die es zu erforschen gilt, und bringen Spieler bei globalen Feiern zusammen. Dies ist erst der Anfang für PlayStation Stars und das Programm wird sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wir führen derzeit einige erste Tests an diesem Programm durch, bevor es im weiteren Verlauf dieses Jahres phasenweise regional eingeführt wird.

Wir hoffen, dass euch das Programm, sobald es dann angelaufen ist, gefallen wird. Wir melden uns bald mit weiteren Updates. Vielen Dank fürs Lesen!