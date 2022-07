Rollerdrome: Entwicklervideo // Einführungspreis 19,79 Euro

PC PS4 PS5

In Rollerdrome von Roll 7 (OlliOlli, Not A Hero) schnallt ihr euch im retrofuturistischen Jahr 2030 mit 70er-Jahre-Fetisch Rollschuhe an und vollführt im neuen Rollerdrome-Trendsport Tricks, während ihr mit Knarren Blei an Soldaten, Geschütztürme, Helis und mehr austeilt.

In einem ersten Entwickler-Tagebuch sprechen die Macher über den Flow und das Level-Design. Dazu gaben Roll 7 und Private Division bekannt, dass passend zum 70er-Flair des Titels Rollerdrome auf Steam und für Abonnenten von PS Plus am 16. August 2022 zum Einführungspreis von 19,79 Euro erscheinen wird. Ab dem 30. August 2022 wird der Titel dann regulär 29,99 Euro kosten.