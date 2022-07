PM: Das von der Kritik gefeierte Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge wurde bereits nach einer Woche über eine Million Mal verkauft und katapultiert Fanherzen weltweit zurück in das Jahr 1987 (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das von der Kritik gefeierte Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge wurde bereits nach einer Woche über eine Million Mal verkauft und katapultiert Fanherzen weltweit zurück in das Jahr 1987

– Das neue Abenteuer der Turtles katapultiert das kooperative Arcade-Erlebnis der 80er in die Gegenwart und dreht voll auf, als sei die Turtlemania nie vorbei gegangen –

PARIS (13. Juli 2022) – Publisher Dotemu (Teil der Focus Entertainment Group) und das Entwicklungsteam von Tribute Games , haben heute in Zusammenarbeit mit Nickelodeon bekannt gegeben, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge nach nur einer Woche bereits über eine Million Kopien verkauft hat. Der von der Kritik gelobte kooperative Brawler ist für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One, sowie als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass verfügbar.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ist eine actiongeladene Rückkehr in das klassische TMNT-Universum, wie es in der Cartoon-Serie von 1987 gezeigt wurde. Die Turtles müssen Shredders neuesten Plan aufhalten und stellen sich dabei den Schergen des berühmten Widersachers in unterschiedlichen Umgebungen, die die bekanntesten Schauplätze und Momente der Serie wieder aufleben lassen. Spielerinnen und Spieler waren, wie auch die Kritik, begeistert von der Rückkehr von Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello und davon, wie sie sich in einer modernisierten Form mit ihren ganz persönlichen Moves durch New York und darüber hinaus prügeln.

“TMNT: Shredder’s Revenge ist das Spiel, an dem ich träumte mitzuwirken, seit ich als Kind den original Cartoon gesehen habe und Münzen in die TMNT-Arcade-Automaten geschüttet habe”, sagte Cyrille Imbert, CEO von Dotemu. “Wir sind Nickelodeon für die Gelegenheit unglaublich dankbar, eine Ära von TMNT, die das Leben von allen bei Dotemu hochgradig beeinflusst hat, ehren zu können. Wie auch unseren Freunden bei Tribute Games dafür, dass sie den klassischen Nervenkitzel der Kämpfe gegen den Foot Clan so meisterhaft in einer neuen Erfahrung eingefangen haben, die sich beim Spielen komplett frisch und aufregend anfühlt.”

“Tribute Games hat es sich zum Ziel gesetzt die ultimative Ehrung eines Kapitels der TMNT-Geschichte, das für uns die Welt bedeutet, zu erschaffen und es war wundervoll zuzusehen, wie der zugängliche Spaß von Beat-Em-Ups bei alteingesessenen Fans und Genre-Neulingen gleichermaßen anklang fand.”, sagte Tribute Games Mitbegründer Jean-Francois Major. “Wir sind für die Unterstützung und den Zuspruch dankbar, den uns die leidenschaftliche TMNT-Community seit der Ankündigung von TMNT: Shredder’s Revenge entgegengebracht hat und wir freuen uns darauf Spielerinnen und Spielern dabei zuzusehen, wie sie Easter Eggs finden, die wir im Spiel versteckt haben, während sie großartige Combos aneinanderreihen.”

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Features:

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Allen Spielerinnen und Spielern Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 1 und 2, mehrere Spiele der Ys-Serie und mehr. Dotemu hat gerade erst mit Tribute Games Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge veröffentlicht und arbeitet mit Leikir Studio an Metal Slug Tactics.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielenden zu geben.

Über Tribute Games

Tribute Games ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio und Publisher aus Kanada mit Sitz in Montreal, Quebec. Das Studio mit Fokus auf Retro-Titeln für PC und Konsolen wurde 2011 von den ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern Jonathan Lavigne, Jean-Francois Major und Justin Cyr, die unter anderem an den Titeln Scott Pilgrim vs. the World: The Game und TMNT (GBA) beteiligt waren, gegründet.