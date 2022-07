PM: Weitere Assassin’s Creed-Titel über Ubisoft+ Classics verfügbar (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ubisoft+ Classics, eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Spielen, die in den PlayStation Plus Extra- und PlayStation Plus Premium-Tarifen enthalten ist, fügt seiner wachsenden Bibliothek am 19. Juli mehrere Assassin’s Creed-Titel hinzu. Das ist eure Chance, in die Geschichte einzutauchen und eure Parkour- und Stealth-Fähigkeiten für die Freiheit der Menschheit auf die Probe zu stellen. Taucht in den Animus ein und erlebt Abenteuer aus der Weltgeschichte. Erlebt mit, wie ein Mann, den nichts als Rachsucht antrieb, seinen Platz in einer Bruderschaft findet, setzt als berüchtigter Pirat die Segel, deckt eine mörderische Verschwörung während der Französischen Revolution auf und folgt einem Verräter der Bruderschaft durch seine hinterlistigen Schachzüge. Im Rahmen der AC15-Feier von Ubisoft wird an die Veröffentlichung des ersten Assassin’s Creed-Spiels im November 2007 erinnert. Mehrere Monate lang steht die Assassin’s Creed-Reihe im Mittelpunkt. Jede Woche ist einem neuen Titel gewidmet und bietet einzigartige Herausforderungen, Spiele und Preise für die Community.

Ab dem 19. Juli seid ihr zur Feier eingeladen. Folgende Spiele werden mit Ubisoft+ Classics über PlayStation Plus verfügbar sein:

Ubisoft+ Classics enthielt ursprünglich 27 Ubisoft-Titel, darunter Assassin’s Creed Valhalla, The Division und For Honor, aber auch Klassiker wie Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs und Werewolves Within. Es ist geplant, die Bibliothek bis Ende 2022 auf über 50 Titel zu erweitern. Werdet Teil einer Assassinenbruderschaft und entdeckt andere beliebte Ubisoft-Reihen, indem ihr euch noch heute für eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft anmeldet.