PM: Titel im PlayStation Plus-Spielekatalog für Juli: Stray, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Avengers (Sony Playstation Blog)

Wir freuen uns, heute das erste Spielekatalog-Angebot für das brandneue PlayStation Plus vorstellen zu können. Dieses wird ab dem 19. Juli für Extra- und Premium-Mitglieder zur Verfügung stehen. Den Anfang macht das mit Spannung erwartete Katzenabenteuer Stray, das erstmals im Katalog enthalten ist.

Außerdem sind im Spielekatalog-Angebot dieses Monats Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Avengers, fünf Assassin’s Creed-Titel und zwei Saints Row-Titel enthalten. Die vollständige Liste findet ihr unten.

PlayStation Plus Premium-Mitglieder können sich außerdem auf eine Reihe von Klassikern freuen, darunter No Heroes Allowed! (PSP) und LocoRoco Midnight Carnival (PSP). Diese Titel werden auch am 19. Juli verfügbar sein.

Schauen wir uns das Angebot einmal genauer an.

Verirrt, allein und getrennt von der Familie muss eine streunende Katze ein uraltes Rätsel lösen, um einer längst vergessenen Cybercity zu entkommen und den Weg nach Hause zu finden. Stray ist ein Third-Person-Katzenabenteuer, das in den detailreichen, neonbeleuchteten Gassen einer verfallenden Cybercity und den düsteren Umgebungen ihrer zwielichtigen Unterwelt spielt. Nehmt die Welt mit den Augen eines Streuners wahr und interagiert auf spielerische Weise mit der Umgebung, während diese verlorene Abenteurerkatze ein uraltes Rätsel löst, um zu entkommen und einen Weg nach Hause zu finden.

Diese erweiterte Version von Final Fantasy VII Remake wurde für PS5 verbessert und bietet mit dem DualSense-Controller ein noch intensiveres Spielerlebnis und optimierte Grafik. Überdies umfasst das Spielpaket auch FF7R Episode INTERmission, eine aufregende neue Geschichte, in der die Wutai-Ninja Yuffie Kisaragi Midgar infiltriert, um die ultimative Materia zu stehlen.

Übrigens: Final Fantasy VII Remake ist diesen Monat auch als Teil des Spielekatalogs für PS4-Besitzer erhältlich.

Marvel’s Avengers ist ein episches Action-Abenteuer aus der Third-Person-Perspektive, das eine eigens für das Spiel entworfene Story mit einem Singleplayer- und einem Multiplayer-Modus kombiniert. Findet euch online in einem Team mit bis zu bis zu vier Spielern zusammen, lernt eure außergewöhnlichen Fähigkeiten zu meistern, passt eine immer größer werdende Anzahl an Helden individuell an und beschützt die Erde vor schrecklichen Bedrohungen.

Ebenfalls am 19. Juli erhältlich sind:

