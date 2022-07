Lollipop Chainsaw: Remake soll nah am Original bleiben

andere

In einem Twitter-Eintrag geht Yoshimi Yasuda, der Präsident des Entwicklers Dragami Games auf die Bedenken einiger Fans ein, die nach der ersten Ankündigung starke Änderungen am Spiel befürchten. So soll das Spiel so nah wie möglich am Original bleiben. Die ursprüngliche Ankündigung einer realistischeren Optik solle sich nur auf die fortgeschritteneren Render-Möglichkeiten der aktuellen Konsolen-Generation bezogen haben. Befürchtungen über eventuelle Zensur-Einschnitte konnte Yasuda noch nicht zerstreuen: Verhandlungen mit den Plattform-Betreibern seien noch keine geführt worden. Dragami Games wolle sich aber dafür einsetzen, so wenig wie möglich an der ursprünglichen Vision zu ändern.

Für 16 der Lieder, die in der ursprünglichen Fassung von Lollipop Chainsaw enthalten waren, liefen die Lizenzen aus. Diese werden nach bisherigem Stand nicht erneuert. Die Story wird dagegen laut Yasuda die gleiche bleiben.