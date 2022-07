Heroes of the Storm: Künftig keine Inhalts-Updates mehr

PC MacOS

Über sieben Jahre ist Blizzards MOBA Heroes of the Storm (im Test, Note: 8.0) mittlerweile online. Nachdem das Team bereits 2018 stark verkleinert und die eSport-Modi gestrichen wurden, hat sich das Studio nun dazu entschieden, den Titel nur noch rudimentär zu unterstützen. Das geht aus einem Blog-Beitrag heraus.

Es wird weiterhin neue Saisons und Heldenrotationen geben und der Heroes-Shop bleibt weiterhin aktiv, doch wir werden keine neuen käuflichen Inhalte mehr hinzufügen. Zukünftige Patches werden sich vor allem auf die Wartung des Clients und Fehlerbehebungen konzentrieren, mit gelegentlichen Balanceupdates wann immer nötig.

Es wird also keine neuen Inhalte mehr für Heroes of the Storm geben. Damit wird das Spiel immer weiter an Bedeutung verlieren. Als Dank für die treuen Fans gibt es aber zumindest das extrem seltene Reittier "arkane Chaosexe" geschenkt.