Respawn arbeitet an Singleplayer-Shooter im Apex-Legends-Universum

Das Titelbild zeigt Titanfall 2

Aus Stellenausschreibungen auf der Website des Studios Respawn Entertainment geht hervor, dass der in Beverly Hills angesiedelte Entwickler Mitarbeiter für einen neuen Singleplayer-Titel sucht. Genauer gesagt für ein "Apex Universe FPS Incubation"-Projekt. Der geplante Titel soll also in der Welt des Battle-Royale-Shooters Apex Legends angesiedelt sein. Die ist eigentlich die Welt von Titanfall, denn Apex Legends begann einst als Spin-off zur SF-Shooter-Reihe.

Allerdings hieß es zuletzt im September 2021 von Community Manager Jason Garza, dass Titanfall-Fans sich keine Hoffnungen machen sollten, da kein dritter Teil der Serie geplant sei und andere Projekte die Teams des Studios auf Trab halten. Es wirkt nicht unvorstellbar, dass Apex Legends als stärkere Marke den Namen Titanfall verdrängt und auch beim Gameplay des neuen Spiels andere Akzente gesetzt werden und somit die Titan-Mechs keinen großen neuen Auftritt bekommen.